La pression s’accentue sur le procureur de la Confédération

La malédiction des procureurs généraux

Pour le procureur général de la Confédération Michael Lauber, tout avait bien commencé en 2011. Il arrivait pour remettre de l’ordre dans un Ministère public passablement secoué. Il multipliait les interviews et mangeait son pain blanc. On le voyait même rayonner quand l’affaire de la FIFA a éclaté. Une chance unique pour lui de briller sur la scène internationale.



Mais depuis, le vent a tourné. L’affaire de la FIFA s’enlise et il est sous enquête de son Autorité de surveillance. La «NZZ» vient de révéler aussi qu’il a eu la mauvaise idée de confier la procédure pénale ouverte contre Sepp Blatter à un procureur qui a grandi dans la même ville (Viège) que l’ancien boss de la FIFA.



L’étoile du procureur général Lauber est donc en train de pâlir. Cela ressemble à une malédiction au Ministère public. Les prédécesseurs ont souvent connu le désenchantement. Carla Del Ponte, qui jouait au shérif médiatique quand elle ouvrait des enquêtes, n’a souvent abouti à rien devant la justice. Valentin Roschacher, qui voulait se payer un banquier suisse, s’est fait manipuler par un trafiquant de drogue. Quant à Erwin Beyeler, accusé de complot contre Christoph Blocher, il a été éjecté brutalement par l’Assemblée fédérale en 2011. Procureur général: un métier à risques. AR.G.