La première victime suisse est un tessinois de 70 ans

La Suisse est désormais touchée par le coronavirus. La Confédération ainsi que le canton du Tessin ont confirmé un cas mardi.

Les analyses du laboratoire de référence de Genève ont décelé un cas d'infection par le coronavirus au Tessin, indiquent les autorités tessinoises. Il s'agit d'un septuagénaire. Il s'est infecté dans la région de Milan lors d'une manifestation le 15 février. Les premiers symptômes sont apparus deux jours plus tard, a expliqué Pascal Strupler, directeur de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

L'homme est resté dans sa famille depuis. Il est maintenant en isolement à l'hôpital. Les personnes qui sont entrées en contact avec lui seront testées et placées en quarantaine, afin de surveiller leur état au cours des quatorze prochains jours.

Les hôpitaux prêts

Ce premier cas ne change rien à l'évaluation du risque en Suisse. Le coronavirus ne représente qu'un risque modéré pour la population. Toutefois, la probabilité que d'autres cas soient diagnostiqués augmente, averti l'OFSP. Les établissements médicaux sont prêts à procéder à la détection précoce et à l'examen des cas suspects.

Des tests seront possibles directement au Tessin, avec un résultat dans les deux heures, ce qui doit permettre de gagner du temps dans les cas suspects. Une campagne d'information, avec des flyers et des affiches, a été lancée aux frontières et dans les aéroports à l'intention des voyageurs et des pendulaires.

Alain Berset s'est rendu mardi à Rome pour une conférence, qui réunit les ministres de la santé italien et des pays voisins. Outre la Suisse et l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Slovénie y envoient également un représentant. (ats/nxp)