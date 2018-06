La première Gay «pride» bat son plein à Lugano

Le cortège de la pride s'est ébranlé samedi vers 16 heures dans une ambiance colorée et joyeuse. Il doit parcourir les quais du lac et le centre-ville jusqu'au «village» de la pride installé à proximité du stade de football. Là, les participants doivent être accueillis par le conseiller fédéral Ignazio Cassis et le maire de Lugano Marco Borradori. Les organisateurs attendent de 6000 à 10'000 participants.

Cette pride n'a pas de revendication politique particulière. Ce n'est pas le moment, selon son porte-parole. L'objectif, outre la fête, est de trouver une visibilité à long terme.

Ce rassemblement au Tessin s'adresse cette année aussi aux participants LGBT de Suisse romande, où il n'y aura pas de pride en 2018. L'an dernier déjà, c'est à Berne que les gays et autres lesbiennes romands avaient tenu leur pride.

Le défilé marque le point culminant d'une semaine de spectacles et concerts à l'enseigne du respect des droits sociaux et civils des personnes LGBT. La journée qui a débuté par un temps radieux s'est assombrie au fil des heures.

La manifestation qui a lieu depuis 1969 à l'appel des associations LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) a, comme d'habitude, suscité la protestation des milieux catholiques conservateurs. Ceux-ci n'ont toutefois pas obtenu l'autorisation de la municipalité de contre-manifester. (ats/nxp)