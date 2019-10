La politique compte dans les couples suisses

En 2011 et 2015, moins de la moitié des citoyens suisses ont participé aux élections fédérales. Le réchauffement climatique nous gratifiera-t-il d’un retournement de tendance le 20 octobre prochain? Espérons-le! Un soupçon de civisme se confirme néanmoins dans l’amour: plus d’un tiers des citoyennes et citoyens suisses (35%) juge important de partager sa vie avec un partenaire s’intéressant à la politique.

Une histoire de vieux? Un peu quand même, certes. Chez les 18 à 29 ans, à peine plus d’un quart (27%) des Suisses ne prête attention à l’orientation politique de leur amant ou de leur conjoint. «Comptes-tu voter à gauche ou à droite?» Cette question, en substance, trouve en revanche sa place dans 42% des couples de sexagénaires helvétiques (60-69 ans), deux semaines avant les prochaines élections fédérales.

Ces chiffres ressortent d’un sondage effectué auprès de mille citoyens suisses, entre les 5 et 10 juillet, par l’institut de recherche conjoncturelle autrichien marketagent.com, mandaté par la firme hambourgeoise Parship, une des plus importantes agences matrimoniales d’Europe occidentale. Cette enquête nous apporte d’ailleurs un éclairage précieux: quoi qu’on en dise ou quoi qu’on en pense, les jeunes ne sont pas complètement indifférents à la chose politique. Chez plus d’un cinquième des 18 à 49 ans (22%), des divergences de vues politiques peuvent aboutir à une rupture.

Ultime question sur l’érotisme

Les investigations de marketagent.com laissent en outre apparaître la Versoix comme une frontière naturelle presque aussi déterminante que la Sarine, culturellement. Près d’un quart des Genevoises et Genevois est prêt à considérer des opinions politiques différentes comme une raison valable de rompre, contre moins d’un dixième des citoyens vaudois aimants. Mais les citoyens lémaniques ne craignent pas le paradoxe: pouvoir parler de politique avec son partenaire est ainsi plutôt important pour 27,7% des Vaudoises et Vaudois, mais pour seulement 15,4% des Genevoises et Genevois.

Il demeure à explorer une ultime question: l’érotisme stimule-t-il la participation aux élections fédérales?