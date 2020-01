La police recherche toujours la jeune Sara M.

On est toujours sans nouvelles de Sara M., jeune fille de 17 ans installée à Baulmes, originaire d’Afganistan et qui est portée disparue depuis le vendredi 27 décembre dernier à Yverdon. Elle n’a donné aucun signe de vie à sa famille, tandis que l’avis de disparition de la police est bien parti pour battre des records sur la Toile et les réseaux sociaux où l’émotion est à son comble et où les hypothèses vont bon train.

«Nous avons eu des signalements jusqu’à Bruxelles, indique le porte-parole de la police cantonale, Pascal Fontaine. Il y a un grand élan et une volonté de nous aider, mais aussi beaucoup de travail ensuite pour tout vérifier. Le travail se poursuit. Nous ne privilégions aucune piste.»

Proches très inquiets

Les proches de la jeune fille se disent toutefois «très inquiets». Et pour cause. À en croire le témoignage d’une amie de l’adolescente, rapporté le dernier jour de l’an par le quotidien «20minutes», Sara M. avait en fait rendez-vous avec son ex-petit ami, avec qui elle entretenait une relation «intermittente». Voulant passer un instant avec lui, elle aurait fait attendre sa jeune sœur qui l’accompagnait à la sortie du Jumpark. Jeune sœur qui l’attend encore.

Pour la police, toutefois, aucune raison de qualifier la disparition d’inquiétante. «Nous avons signalé sa disparition parce qu’il s’agit d’une mineure, précise encore Pascal Fontaine. Mais pour l’heure rien ne nous indique qu’elle soit en danger. Nous restons dans une affaire d’ordre privé.» Un témoin a encore vu les deux jeunes filles dans le train les menant dans la zone industrielle d’Yverdon.

Appel à témoins