La poire à rôtir est le fruit de l'année 2020

La poire à rôtir («Bratbirne») de la région zurichoise a été élue fruit suisse de l'année 2020 par Fructus, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier. Elle est également répertoriée par Pro Specie Rara sous le nom d'«Imberwurzen».

«Ses excellentes qualités culinaires en font une délicatesse qu'il s'agit de redécouvrir», écrit Fructus samedi dans un communiqué. Ces qualités ne se révèlent qu'à la cuisson: comparée à d'autres sortes, la poire suisse à rôtir surprend par son arôme puissant et une texture agréablement ferme, mais fine, ajoute Fructus.

La légende veut que la «Bratbirne» suisse ait vu le jour sur la rive droite du lac de Zurich. Dès le milieu du 19e siècle, elle était répandue dans cette région et le reste du canton de Zurich.

Ces petits fruits discrets sont tombés dans l'oubli jusqu'à récemment. Une fois tombés à terre, ils bravent le froid et la neige jusqu'au printemps, passent du vert au jaune et deviennent peu à peu comestibles. Seuls les connaisseurs la ramassaient parmi les feuilles mortes, une raison suffisante pour Fructus de l'examiner de plus près et de l'élire fruit de l'année 2020. (ats/nxp)