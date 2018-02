La plainte contre CarPostal ne sera pas traitée

C'est un revers pour l'Office fédéral des transports. On se souvient que l'OFT avait porté plainte le 14 février dernier auprès du Ministère public de la Confédération et de celui du canton de Berne dans l'affaire du scandale comptable qui secoue CarPostal. La plainte avait été déposée contre inconnu. On apprend ce mercredi que les deux instances ne la traiteront pas car elles ne sont pas compétentes pour enquêter. C'est à l'Office fédéral des transports de poursuivre ces infractions présumées.

Développement suit (nxp)