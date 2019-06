La photo qui rapporte 400 000 francs au Jura

C’est l’histoire d’une trouvaille qui a rapporté gros. Grâce à une photographie noir-blanc dénichée dans une brocante par un collaborateur passionné et «travaillant en dehors des heures de bureau», l’État jurassien a pu prouver que l’armée suisse avait engagé des troupes et pollué un stand de tir à Delémont, il y a plus d’un siècle. Ce cliché inédit, datant de 1915, a permis que la grande muette délie les cordons de sa bourse à hauteur de quelque 400 000 francs pour assainir le site.

«C’est une très belle anecdote et j’en suis particulièrement fier, s’enhardit Patrice Eschmann, le chef de l’Office jurassien de l’environnement. Cette photo ancienne dégotée par un collègue désormais retraité et passionné par l’histoire de la capitale est un petit miracle.»

Le fonctionnaire jurassien met en avant une succession de hasards et de discussions informelles. «Parfois, même à la pause, ça discute de tout et de rien, s’amuse-t-il. Car tout le monde ne connaît pas les dossiers des collègues. Et notre amateur d’histoire ne connaissait pas du tout le détail de tous les sites à assainir. Il s’est simplement dit: «Je vais vous montrer quelque chose de beau et d’inédit.» En l’occurrence, un ouvrage consacré à la Première Guerre mondiale. À l’intérieur, une image de soldats rassemblés dans un champ.

Cet endroit s’avère être la butte de tir du Bambois, sur les hauteurs de Delémont. Soit l’un des douze sites que le Jura a décidé de dépolluer dès 2009. Pas moins de 3,8 millions de francs ont dû être injectés dans ces travaux sur l’ensemble du territoire cantonal, pour évacuer au total plusieurs dizaines de tonnes de plomb et d’antimoine. Opération délicate, car les buttes les plus sensibles se trouvent à l’intérieur des zones de protection de captages d’eau potable. Et l’assainissement le plus complexe et coûteux concernait justement le stand de tir à 300 mètres du Bambois (1,5 million de francs).

Facture allégée

Deux fragments d’obus y avaient été découverts en 2011, ce qui pouvait laisser entendre que l’armée avait utilisé le site en dehors des séances de tirs obligatoires. Encore fallait-il une preuve irréfutable pour que les instances militaires fédérales sortent le porte-monnaie. Différentes recherches historiques ont été menées dans ce but, en vain.

C’est donc la «miraculeuse» photographie de la 5e compagnie du Bataillon de carabiniers 2, commandé jadis par un certain Henri Montandon, qui a fini par débloquer la situation. La participation confédérale au coût des travaux est passée de 601 000 francs à 995 000 francs, la plus-value de 394 000 francs devant être couverte par le Département fédéral de la défense. L’histoire a ainsi trouvé le plus heureux des épilogues pour les autorités jurassiennes: l’argent de la Berne fédérale a été versé à la fin du mois de mai dernier. (TDG)