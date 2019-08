La passerelle au-dessus de l'A9 sera détruite cette nuit

L’incident était plus spectaculaire que grave, mais il a causé une sacrée pagaille lundi en fin de journée sur la Riviera vaudoise. «C’était assez surréaliste de voir en même temps cette autoroute complètement vide et toutes les petites routes autour totalement saturées de voitures», témoigne un habitant de Saint-Légier. Selon ses observations, des policiers ont été postés à certaines entrées de chemins viticoles pour empêcher les voitures de s’y engouffrer et la Protection civile a été appelée en renfort pour tenter de fluidifier la circulation dans les giratoires de la région.

«C’était surréaliste de voir en même temps cette autoroute complètement vide et toutes les petites routes autour saturées de voitures»

Tout a commencé en fin d’après-midi lorsqu’un camion transportant une fraiseuse a profondément «éraflé» par en dessous la passerelle piétonne du «Derray de la Cor», qui enjambe l’autoroute A9 entre la jonction de Vevey et celle de Montreux.

Les premières images diffusées vers 18h sur la page Facebook de la police cantonale vaudoise, puis celles prises par les automobilistes traversant l’incident montraient la passerelle affaiblie, avec son tronçon endommagé formant une vague et laissant apparaître l’armature métallique. Sur la chaussée, des projections de béton témoignaient de la force et de la profondeur de «l’éraflure».

Pour se prémunir de tout risque d’effondrement, l’autoroute a rapidement été fermée dans les deux sens. Habitant de Montreux, Yannick Hess a toutefois pu encore emprunter de justesse la sortie passant sous la passerelle: «Ça a commencé à bouchonner depuis Vevey, puis on a vu passer une voiture de police entre les deux files de voitures. En arrivant à la hauteur de l’accident, on voyait que le pont était un peu affaissé. Ce n’était pas très impressionnant, mais par contre assez surprenant de voir autant de béton par terre. Il y avait déjà un ingénieur sur place. Mais j’imagine que s’ils doivent détruire le pont, comme cela a récemment été fait sur La Côte, ça va être compliqué ces prochains jours.»

Cet ancien président du Conseil communal de Montreux ne croyait pas si bien dire. Peu avant 20h, l’Office fédéral des routes communiquait que ses ingénieurs dépêchés sur place pour mesurer la gravité de la situation avaient demandé la destruction immédiate de l’ouvrage. Les travaux vont donc durer toute la nuit, avec pour objectif de rouvrir le plus vite possible mardi cet axe qui voit passer plus de 50'000 véhicules par jour.