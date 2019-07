La nuit a été tropicale en Suisse

Après la journée la plus chaude de l'année, la Suisse a connu de mercredi à jeudi une nuit tropicale. Dans de nombreuses régions, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 20 degrés. St. Chrischona (BS) a enregistré la nuit la plus chaude avec 27,4 degrés.

Au plus frais de la nuit, le mercure atteignait 25,8 degrés Celsius à Locarno (TI), 24,8 degrés à Vevey (VD) ou encore 22,7 degrés à St-Gall, indique SRF Meteo sur son site internet. C'est entre 700 et 1000 mètres d'altitude qu'il a fait le plus chaud.

La température la plus élevée de l'année, 38 degrés, a été enregistrée mercredi après-midi à Sion. Il s'agit également d'un record absolu pour cette station de mesure installée en 1958.

La vague de chaleur va se poursuivre jeudi. Dans l'ouest du pays, elle a toutefois atteint son paroxysme mercredi. En Suisse centrale et orientale par contre, il pourrait faire encore plus chaud. Une baisse des températures est prévue à partir de samedi. (ats/nxp)