La neige va faire son retour à basse altitude

En avril, ne te découvre pas d'un fil: le dicton va prendre tout son sens ces prochains jours. En effet, l'anticyclone qui influence le temps depuis quelques jours s'affaiblit de plus en plus et laissera à la place à une perturbation active accompagnée d'une masse d'air froide et humide. Il pourrait même neiger à basse altitude, annonce MétéoSuisse.

Si ce mardi, le début de journée s'annonce encore bien ensoleillé et doux, les nuages vont peu à peu recouvrir l'ensemble du pays par le sud-ouest avec un risque d'averses dans les Alpes en soirée. Les vents pourraient en outre s'avérer plutôt forts dans l'après-midi.

Pas plus de 5 à 7 degrés jeudi

Ce temps maussade va perdurer mercredi et jeudi avec une forte chute des températures en prime. Si mardi le mercure va grimper à 20 degrés, il ne dépassera pas 10 degrés mercredi, sauf en Valais où il devrait faire un peu plus doux. Il descendra même à une limite de 5 à 7 degrés jeudi!

La limite des chutes de neige s'abaissera elle de 1500 à 800 mètres mercredi. Une limite qui descendra encore à 600 mètres, voire jusqu'en plaine dans les vallées alpines jeudi! Les précipitations seront en outre localement abondantes en montagne. Une alerte de degré 3 sur 5 aux fortes chutes de neige a même été émise pour la région du Simplon et les Alpes tessinoises.

Le retour d'une météo plus clémente est prévu dès jeudi en seconde partie de journée avec un retour à des températures plus douces samedi.

