La neige sera de retour en plaine samedi

La neige fera son retour dès samedi, et ce jusqu'en plaine, selon MétéoSuisse. La limite pluie-neige s'abaissera de 1000 à 500 mètres en début de week-end. La bise jouera également les trouble-fête, avec un épisode de bise noire de samedi à mardi.

Dès mercredi soir et ce jusqu'à jeudi en fin de journée, un épisode de foehn de fort à tempétueux est annoncé, avec une alerte 2 sur 5. «Dans le Chablais, en plaine, il faudra compter sur des bourrasques de 70 à 90 km/h et, dès 1800 mètres, des rafales de 100 à 130 km/heures», explique MétéoSuisse.

Refroidissement

S'ensuivra une baisse des températures. Samedi, il pourrait tomber quelques centimètres en plaine et jusqu'à dix à douze centimètres au maximum en montagnes, estime MétéoSuisse. Dimanche, les quantités de neige devraient être plus faibles.

Lundi, jour le plus froid, «les températures ne devraient pas dépasser le zéro degré en plaine, avec un ressenti plus froid en raison de la bise. Entre mercredi et lundi, on devrait perdre une dizaine de degrés à 1500 mètres.» (nxp)