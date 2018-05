La neige fera son retour à moins de 1000 mètres

Les Saints de glace vont mériter leur nom et leur réputation ce week-end. Traditionnellement célébrés en Europe du 11 au 14 mai, ils sont invoqués par les agriculteurs pour éviter l'effet de la baisse des températures sur les cultures qui se produit régulièrement à cette période du printemps. Et cette année, un retour du froid aura bel et bien lieu. En effet, il pourrait neiger à moins de 1000 mètres dimanche.

Si ce vendredi, la Suisse devrait vivre un épisode très doux grâce à une crête de haute pression, le temps va se gâter dès samedi en fin de journée. Des orages accompagnés de fortes rafales pourraient même se former à l'approche d'une nouvelle perturbation qui nous touchera dimanche et qui va faire chuter les températures, précise MétéoSuisse dans son bulletin vendredi.

La limite des chutes de neige risque de descendre en dessous de 1000 mètres le dimanche matin dans l'ouest du pays, soit en Suisse romande, précise lui Reto Vögeli de MeteoNews. Il fera très frisquet puisque le thermomètre ne dépassera pas 13 degrés en plaine. Seuls les Valaisans auront un peu plus chaud, avec un petit 16 degrés annoncé.

La suite de la semaine s'annonce sous les mêmes auspices, selon MétéoSuisse. Nous aurons droit ainsi jusqu'à vendredi à un temps changeant, frais, avec des éclaircies qui alterneront avec des averses parfois orageuses.

Quand au prochain week-end de Pentecôte, la pression restera uniforme sur la Suisse qui sera coincée entre une zone de haute pression sur le nord de l'Europe et une dépression sur la Méditerranée. Mais les températures seront proches des normes saisonnières. (nxp)