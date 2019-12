La neige est tombée en masse en Valais

Le Valais s’est réveillé sous une importante couche de neige vendredi matin, comme le révèle «Le Nouvelliste». Ce samedi, la neige va désormais faire place au redoux. Appel à la prudence au niveau du risque d'avalanche.

Cette neige qui tombe en abondance à quelques jours de Noël donne un côté magique pour certains dont surtout les enfants. En revanche pour les automobilistes, il en est autrement.

Paquet de neige en Valais, prudence sur les routes! https://t.co/t7UYca4SLJ pic.twitter.com/vie7I2qBXb — Le Nouvelliste (@lenouvelliste) December 13, 2019

Les 80 centimètres de neige tombés en 24 heures ont semé le chaos sur les routes.

La région la plus touchée est la rive droite du Rhône.

Il a un peu neigé à Vétroz (Canton du Valais, Suisse ????????) pic.twitter.com/5d9HAfTzVb — Kevin T. (@DeweeTheHero) December 13, 2019

Alerte de MétéoSuisse

Jeudi déjà, MétéoSuisse avait déjà émis des alertes de degré 2 et 3 pour toute la Suisse ou presque en raison de fortes rafales de vent attendues ces prochains jours. Il pourrait souffler en plaine entre 70 et 90 km/h, et de 100 à 130 km/h au-dessus de 1000 mètres, prévient l'organisme sur son site internet.

Le retour du soleil est prévu pour dimanche et lundi.