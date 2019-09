La moustache de Freddie honorée en musique

«The show must go on!» À Montreux, la mémoire du regretté chanteur de Queen est toujours intacte. Ce week-end, l’association Montreux Celebration assure le spectacle pendant quatre jours pour rendre hommage à la superstar de la pop. Concerts de cover-bands, expositions d’objets et animations autour de l’univers du groupe anglais rythmeront la place du Marché, où se situe la fameuse statue de Freddie Mercury. Et tout cela gratuitement, à l’exception de la soirée du samedi au Casino, organisée par la fondation Mercury Phoenix Trust, qui affiche déjà complet.

Les Freddie Celebration Days ont lieu chaque année à Montreux le premier week-end de septembre pour célébrer l’anniversaire de la star, née le 5 septembre 1946 à Zanzibar. Un gâteau ainsi qu’un vin d’honneur seront d’ailleurs offerts aux fans le jeudi, à 18h30, aux alentours de la statue. Juste avant le concert de ‘39 Queen Tribute, groupe italien qui revient pour la deuxième fois à Montreux, sous le marché couvert.

Durant le week-end, d’autres artistes reprendront les plus gros hits de Queen: notamment le chœur des écoles de Vevey, baptisé «SMILE!» ou l’ensemble vocal romand Queen in Heaven, composé de dix femmes et dirigé par Claire Benhamou, professeur à l’École de musique Lausanne. Mais aussi les Tchèques de Vladimir & The Drops, qui réinterpréteront le mythique «Live AID» sur la scène du marché, les Sardes de Queen in Rock et le jeune Anglais Alfie Thomas, qui, à peine âgé de 13 ans et atteint du syndrome d’Asperger, se dévoue à imiter son idole sur scène.

Des clips avec les fans

Vendredi, le groupe tchèque The Bohemians présentera son album «Another step in Time», dont les chansons originales ont été écrites par Peter Freestone, assistant personnel et ami de Freddie de 1979 jusqu’à sa mort en 1991. Ce dernier présentera d’ailleurs un making-of du film «Bohemian Rhapsody», qui continue de déchaîner les passions depuis son succès tonitruant au cinéma. Le lendemain, à 13h30 devant la statue, les Bohemians feront participer les fans au tournage de leur nouveau clip.

Coté animation, outre les expositions d’objets rares, vinyles collectors et statues de collections présentés par les fan-clubs belge et français les après-midi de vendredi et samedi, l’association suisse engagée contre le sida Freedom Forever invite le public à reproduire des pas de danse sur le tube mémorable de Queen «Don’t Stop Me Now». Et tournera plusieurs clips «flashmob» le dimanche dès midi.