La maison d’enfance de Mix & Remix cachait un cimetière

La scène aurait sans doute inspiré un dessin grinçant au caricaturiste Mix & Remix, décédé en 2016. Philippe Becquelin, le gamin agaunois, a grandi sur un cimetière. Construite en 1951, la maison qui l’a vu naître au chemin des Condémines en 1958, a été rasée pour faire place à un nouveau bâtiment en PPE. Les travaux de terrassement ont mis au jour des squelettes il y a quelques jours. Les pelleteuses ont cédé le pas aux truelles.

Plusieurs dizaines de tombes auraient été découvertes à cet endroit. Sur le site, un ancien mur a également été dégagé par les archéologues de l’entreprise Terra. Le Service de l’archéologie cantonale ne fait pour l’heure aucun commentaire. «La fouille vient de débuter; il est trop tôt pour préjuger des résultats de ce chantier», indique François Mariéthoz. L’adjoint de l’archéologue cantonale annonce que des séances d’information publiques seront prochainement mises sur pied pour partager avec la population les découvertes réalisées durant la campagne.

Il paraît toutefois plus que probable que le mur soit celui de l’ancienne basilique funéraire Notre-Dame en Condémines. Et pour cause: des fouilles avaient déjà été menées à cet endroit en 1951, «lors de la construction d’un immeuble», écrit Alessandra Antonini dans un article consacré à l’abbaye de Saint-Maurice et son bourg. L’immeuble en question n’était autre que la future maison de Mix & Remix.

Une nécropole déjà connue

Dirigées par le chanoine Louis Blondel, les fouilles avaient révélé une quarantaine de tombes, en plus de la vingtaine emportées par les machines avant l’arrivée des archéologues, «avertis tardivement». Ainsi que le plan d’une petite église. «Nous nous sommes tout de suite rendu compte qu’il devait remonter à une époque très ancienne», note le religieux dans son rapport. Sur la base des inscriptions découvertes notamment, il estime alors que le bâtiment aurait pu être construit au VIe siècle, soit à l’époque de la fondation de l’abbaye de Saint-Maurice (en 515). Louis Blondel pense avoir découvert là les ruines de Notre Dame Sous-le-Bourg, ancienne cure de Lavey «détruite par un incendie en 1963». L’abside de l’édifice avait déjà été emportée par un précédent sinistre, sans doute entraînée par une crue du Rhône.

Son interprétation a été contestée depuis. D’autres, comme Alessandra Antonini, y voyant plutôt les reste de la basilique de Condémines: «Un grand nombre de tombes ont été mises au jour à l’intérieur de l’édifice, attestant sa vocation funéraire durant la période des VIe-VIIe aux XIIe-XIIIe siècles.» (TDG)