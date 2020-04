La légende du hockey Roger Chappot a perdu son dernier match

La planète hockey est en deuil. Et, avec elles, toute une communauté et toute une station: Villars-sur-Ollon (VD). Roger Chappot s'en est allé. Il allait fêter ses 80 ans le 17 octobre prochain. Le célèbre hockeyeur de Villars a fait une embolie pulmonaire il y a quelques semaines. Testé positif au Coronavirus, il a été hospitalisé une première fois à l'hôpital de Rennaz du 20 au 24 mars. Il avait pu toutefois rentrer une semaine dans son chalet des Alpes vaudoises, qui se situe juste en dessous de la patinoire. Aux prises avec de trop importants problèmes respiratoires, il a été à nouveau transféré à l'hôpital le 1er avril par ambulance. Placé sous oxygénation, l'ancien sportif de haut niveau a résisté jusqu'à ce matin.

Roger Chappot aurait eu 80 ans le 17 octobre. Un hommage lui sera rendu à ce moment-là. DR

Passionné et discret

Un véritable mythe, Roger Chappot. Une légende du hockey suisse pour les anciens comme pour les plus jeunes qui se lançaient dans ce sport qu'il a tant aimé et fait briller autour de lui. Véritable passionné, véritable acharné, ce plâtrier-peintre de profession – il avait une entreprise sur la place – a évolué dans les meilleurs clubs de Suisse et de Ligue nationale A. En particulier, le HC Villars et le Genève-Servette HC. Admiré de tous, il a fait beaucoup d'envieux. Modeste, discret, timide, il a été deux fois champion suisse et a représenté l'équipe nationale aux Jeux olympiques d'hiver de 1964, à Innsbruck (Autriche). Il compte, à son actif, 101 matchs internationaux disputés dans les rangs de l'équipe suisse.

Hommage cet automne

Après son parcours de hockeyeur professionnel, il a continué à jouer dans plusieurs clubs du Chablais, notamment à Château-d'Oex (VD) et Champéry (VS), avant de raccrocher ses patins à l'âge de 57 ans. Père de trois filles et d'un garçon, il aidait encore son épouse à «La Buvette de l'Arrivée», un restaurant très couru au pied des pistes de ski. En raison des restrictions dues au Covid-19, sa famille organisera une cérémonie et un hommage le jour de son anniversaire, le 17 octobre prochain.

Evelyne Emeri

