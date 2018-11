La hausse des primes réduit le pouvoir d'achat

Suisse Une hausse brutale à une franchise à 500 francs est écartée par le Conseil fédéral qui privilégie une augmentation par étapes. Plus...

Assurance maladie Le Conseil fédéral veut éviter une inégalité de traitement dans le remboursement par l'assurance maladie de médicaments contre le cancer destinés aux enfants. Plus...

Assurance-maladie Dans plusieurs cantons, les subsides ont diminué ces dernières années. Caritas plaide pour un nouveau système. Plus...

Assurance-maladie Le Parti libéral-radical présente à son tour ses solutions, comme un compte épargne santé. Plus...

Suisse Une commission veut augmenter la franchise de 200 francs pour responsabiliser les assurés et économiser 430 millions de francs par an. Plus...