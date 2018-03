La grippe «la plus virulente» depuis dix ans

L'Office fédéral de la santé a répertorié 11'858 cas de grippes sur les cinquante-deux dernières semaines, soit près de quatre fois plus que la saison 2016/17, révèlent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. «C'est la grippe la plus virulente depuis plus d'une décennie», souligne l'Hôpital universitaire de Bâle, cité par les deux journaux. La saison de la grippe est en outre cette année particulièrement longue. L'OFS a comptabilisé 1170 nouveaux cas sur les neuf dernières semaines; en 2017, il n'y en avait que 187. (ats/nxp)