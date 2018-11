La gauche prend une claque sur la surveillance des assurés

Le peuple suisse n’aime pas du tout les fraudeurs aux assurances sociales comme l’AI. Il a décidé dimanche de plébisciter à 64,7% la nouvelle loi pour encadrer la surveillance des abus (lire encadré) . Ce score cinglant est une claque pour la gauche. Elle n’a pas réussi à convaincre la population que la sphère privée était gravement mise en cause.

Seuls deux cantons ont dit non à la nouvelle loi: Genève avec 58,6% des voix et le Jura avec 51,4%. Cela s’explique sans doute par une sensibilité très grande à l’encontre de l’État ou des assurances «fouineurs». Ailleurs en Suisse, la loi sur la surveillance s’impose partout. Elle fait même des scores canons en Appenzell Rhodes-Intérieures (81,2% de oui) et à Nidwald (78%).

Côté géographie politique, cette victoire des partis de droite, c’est un peu la chronique d’une défaite annoncée de la gauche. Celle-ci, rappelons-le, n’a pas voulu lancer le référendum. Elle estimait que la victoire était hors de portée et qu’elle allait faire le lit des attaques sur les «pseudo-invalides». Un petit groupe de citoyens, emmenés par l’écrivaine alémanique Sibylle Berg, a décidé néanmoins d’en appeler à la population. Les référendaires ont renversé des montagnes en recueillant les signatures et en réussissant à entraîner les partis de gauche dans son sillage.

«Mollesse» du PS

L’exploit s’arrête là, car en votation les lignes n’ont pas bougé. Dimitri Rougy, jeune élu PS et membre du comité référendaire, est fier du résultat obtenu «face à la disproportion des moyens». Il dénonce cependant la mollesse de son parti au départ et le coup de Jarnac pendant la campagne. «Je suis choqué que le président PS de la Confédération, Alain Berset, se soit fait le défenseur zélé des assureurs, qui ont engagé des millions dans la campagne.» La conseillère nationale Silvia Schenker (PS/BS), dans un style plus feutré, regrette également que le socialiste Berset ne s’en soit pas tenu au strict minimum. «Ce n’était pas sa loi mais celle du parlement. Il n’avait pas à s’engager autant.»

Roger Nordmann, le chef du groupe parlementaire PS, vole au secours de son conseiller fédéral. «Il s’est engagé au parlement pour modifier la loi, qui était totalement inacceptable dans sa première version aux États.» Le Vaudois envoie une petite pique au comité référendaire. «Il prétendait pouvoir gagner sans problème cette votation alors qu’une défaite nette était à craindre. Au moins, il n’y a pas eu de campagne violente sur les «pseudo-invalides». C’est déjà ça.»

À droite, on savoure tranquillement sa victoire. «La gauche nous a bien aidés avec sa campagne hystérique sur les espions, lâche Laurent Wehrli (PLR/VD). Elle tentait de faire croire que tous les assurés sont forcément gentils et bons. Mais on ne vit pas dans un monde de Bisounours! Nous avons encore eu un cas d’un rentier AI à 100%… qui travaillait dans un garage à un poste à responsabilité.»

«Pesée d’intérêts»

Céline Amaudruz (UDC/GE) ne voit pas dans le vote une défiance envers l’aide sociale. «Les Suisses acceptent d’aider les personnes en difficulté mais ils ne tolèrent pas les abus. Il est vrai que les moyens de surveillance susceptibles d’être engagés représentent une atteinte à la sphère privée. Mais il fallait faire une pesée d’intérêts.» Laurent Wehrli rappelle d’ailleurs que des cautèles existent. L’assuré de l’AI ou de la Suva qui subit une surveillance à son insu est ensuite mis au courant. Et il peut faire recours à la justice pour défendre ses intérêts.

Lisa Mazzone, la vice-présidente des Verts, voit néanmoins dans le résultat du vote «le succès des discours de stigmatisation des récipiendaires de l’aide sociale qui dure depuis des années». Elle ne comprend pas non plus «le zèle» qu’a déployé Alain Berset dans cette campagne.

Interrogé sur cette critique, le président de la Confédération assume sans états d’âme sa campagne. «Le Conseil fédéral a défendu la possibilité de mener des observations avec des règles strictes. Ces dernières sont plus claires que celles qui prévalaient auparavant. La nouvelle loi représente donc une amélioration.» (TDG)