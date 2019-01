La gabegie des factures Serafe embarrasse l’État

Qui donc est responsable du cafouillage entourant l’envoi des premières factures de Serafe? L’entreprise qui a remplacé Billag pour percevoir la nouvelle redevance radio-TV a expédié 3,5 millions de bulletins de paiement début janvier, dont 324 000 dans le canton de Vaud. Et depuis, c’est la gabegie. Partout en Suisse, des milliers d’adresses se révèlent fausses ou imprécises. Voisins de palier figurant sur une même facture, personnes décédées mentionnées comme «solidairement responsables», changement d’adresse non pris en compte, etc.

Conséquences immédiates: la hotline de Serafe est bien sûr débordée, tout comme les Contrôles communaux des habitants, eux aussi submergés d’appels depuis plusieurs jours. Car la société zurichoise dit ne rien pouvoir faire (lire l’encadré) et renvoie les «clients» vers les guichets communaux. La Fédération romande des consommateurs recommande de ne pas payer la facture si elle contient une erreur, et suggère elle aussi de s’adresser au Contrôle des habitants pour corriger les données. Gros soupir d’un des préposés de la région lémanique: «Nous sommes en première ligne dans cette histoire, mais les erreurs ne viennent pas de nous!»

Le mystère sur l’origine de ces bourdes demeure. Présidente de l’Association vaudoise des Contrôles des habitants (AVDCH), Nadine Cossy elle-même est dans le flou. «Ce qu’on constate, c’est qu’une infime minorité des erreurs sont des erreurs de saisie commises chez nous.»

Dans le canton de Vaud, ce ne sont pas les Communes qui fournissent les données à Serafe, mais l’État. Chaque mutation effectuée dans un guichet local est directement intégrée au Registre cantonal des personnes, créé en 2010 et tenu par l’Administration cantonale des impôts (ACI). La mise à jour se fait toute seule en temps réel. Le Canton en fait chaque mois des extractions envoyées à l’entreprise zurichoise via un portail sécurisé.

«Dans toute cette histoire, il y aussi un grand manque de communication»

«Les Contrôles des habitants n’ont pas le droit d’envoyer des compositions de ménage à de tierces institutions, cela figure dans la loi vaudoise, insiste Nadine Cossy. Pour tout dire, nous ignorions même qu’un envoi avait été fait par l’État. Dans toute cette histoire, il y a aussi un grand manque de communication.» Dans l’immédiat, l’AVDCH a écrit à Serafe pour leur demander d’adapter le flyer accompagnant la facture, lequel fait fi du particularisme vaudois et mentionne à tort les Contrôles des habitants comme étant les organes qui lui transmettent les infos.

Comment les erreurs pourraient-elles provenir du Canton si la tenue du registre est automatisée? «En théorie, les registres devraient en effet être identiques, mais dans les faits, on s’est déjà aperçu qu’il y avait des bugs, évoque Nadine Cossy. Des données ne sont pas transmises tout de suite.» Ce système mis en place depuis quelques années causerait «beaucoup de problèmes et serait source de nombreuses erreurs», affirme même un responsable communal qui souhaite garder l’anonymat.

Le Canton reste prudent

Contactée, l’ACI n’a pas souhaité apporter de commentaires à cette affaire, et pour toute réponse à nos questions elle renvoie à son site web et aux bases légales qui concernent le Registre cantonal des personnes. Conseillant également de contacter Serafe pour de plus amples explications. Attention, il ne sera toutefois pas dit que le Canton renvoie la balle à la société. «La situation est compliquée et demande beaucoup de vérifications. On ne veut pas se positionner», dit prudemment la porte-parole, Marianne Cornaz.

La crise devrait heureusement se tasser. Serafe va étoffer de 30% le personnel de son call center (une centaine d’employés pour l’heure) et planche avec l’Office fédéral de la communication sur un plan com’. L’envoi massif de courriers ce mois était un coup unique pour le démarrage de la société. Celle-ci a divisé les ménages suisses en douze groupes – un par mois –, qui recevront ensuite à tour de rôle leur bulletin de versement annuel de 365 francs. Chaque mois, Serafe enverra donc entre 300'000 et 350'000 factures. (TDG)