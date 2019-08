La future défense sol-air sera bientôt testée

L'armée suisse va démarrer prochainement les essais des systèmes radar destinés à renouveler sa défense sol-air de longue durée. L'achat de ces systèmes est lié au programme d'acquisition des nouveaux avions de combat.

Deux systèmes sont dans la course: le Patriot de la société américaine Raytheon et le SAMP/T du consortium français Eurosam, ont rappelé le DDPS et armasuisse mercredi devant la presse. Les essais auront lieu sur l'ancienne place d'exercice de Menzingen dans le canton de Zoug.

Les détecteurs du Patriot seront testés du 19 au 30 août et ceux du SAMP/T du 16 au 27 septembre. Au total, dix missions spécifiques seront réalisées afin d'effectuer des mesures au sol et de sonder l'espace aérien à la recherche d'avions des Forces aériennes.

Pas d'essais de tir

L?objectif est de vérifier les capacités des détecteurs des systèmes radars ainsi que les données des offres reçues. Aucun essai n'aura lieu les jours fériés ou le week-end, promet l'armée. Les essais n'incluent pas non plus d'essais de tir.

Les candidats seront ensuite comparés. Suivra alors un deuxième appel d'offres comme pour le nouvel avion de combat. Le Conseil fédéral tranchera.

Depuis la mise hors service du BL-64 Bloodhound en 1999, il existe une lacune dans la défense sol-air de longue portée. Un système de défense sol-air de longue portée permet de couvrir efficacement de grands secteurs.

La surface à couvrir par la défense sol-air doit être de 15'000 km2 au moins. Le système doit atteindre une altitude d'engagement de plus de 12'000 m et une portée supérieure à 50 km. Il n'est pas nécessaire de disposer d'une capacité de défense contre des missiles balistiques.

Huit milliards au total

L'achat d'un système de défense sol-air se fera dans le cadre des programmes d'armement ordinaires. L'acquisition des avions de combat sera en revanche soumise au vote, probablement en septembre ou novembre 2020.

La facture totale ne devait pas dépasser 8 milliards de francs. L'arrêté de planification doit comporter un volume de financement maximal pour les avions de 6 milliards, le reste étant dévolu à la défense sol-air.

Cinq jets ont été évalués pour remplacer les Tiger et les F/A-18 de l'armée. De ce côté-ci de l'Atlantique, on retrouve le Gripen E suédois (Saab), le Rafale français (Dassault) et l'européen Eurofighter (Airbus). S'y ajoutent deux avions américains: le successeur du FA-18, le Super Hornet de Boeing, et le F-35A de Lockheed-Martin. (ats/nxp)