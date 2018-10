La folie des clics entre bienfaits et dangers

Quelques clics pour une pizza, des étoiles pour évaluer un hôtel, une application pour gérer ses relations amoureuses: le numérique (ou ubérisation) s’invite au quotidien jusque dans notre intimité. Mais prend-il une place trop importante? Des interrogations que le Parti évangélique (PEV) de la section romande a voulu élucider. «Le parti s’interroge sur l’impact de l’ubérisation, notamment pour les gens proches de la retraite et ceux remplacés par la technologie», explique Philippe Siraut, coordinateur du PEV romand. La moyenne d’âge du public, 50 ans, contraste avec celle de l’orateur, Grégoire Leclerq. Ce jeune autoentrepreneur a fondé l’Observatoire de l’ubérisation il y a un peu plus de trois ans. «J’avais l’instinct qu’il fallait creuser ce phénomène et proposer des solutions afin de s’adapter à de nouveaux enjeux.»

Un travail chamboulé

Uber, Airbnb, Amazon, Booking.com: tous ces géants du web sont passés au crible durant un peu plus d’une heure. Si Grégoire Leclerq considère que ces start-up proposent des services à prix cassé et comblent les dysfonctionnements des services classiques, il met également en garde contre leurs dérives. En cause: un chamboulement du rapport au travail susceptible de fragiliser les droits des travailleurs. «Lorsque Take Eat Easy a fait faillite, des centaines de livreurs n’ont pas été rémunérés. Mais ils n’ont rien pu réclamer, car ils n’ont pas le statut de salarié, mais d’indépendant.» Le public secoue la tête, indigné. Selon Grégoire Leclerq, il existe également une précarisation des actifs qui, désormais, ne sont plus maîtres des tarifs, à l’image des chauffeurs Uber ou des hôtels reliés à Booking.com.

Une perte de savoir-faire?

À l’heure de Zalando, avec une absence de conseil à la clientèle, ne risque-t-on pas une perte de savoir-faire? «Je ne pense pas, car le consommateur n’est pas disposé à payer pour une qualité détériorée, avance l’autoentrepreneur. Il est probable que de petits commerces disparaissent, mais c’est surtout une question d’adaptation. Il existe des start-up qui proposent de sentir des odeurs à distance.»

Pour lutter contre ces dangers, cet expert des questions d’ubérisation préconise un meilleur dialogue entre les plateformes et les actifs, mais insiste surtout sur la formation au numérique, car «les gens ont peur du changement et du fait que ces plateformes disposent de toutes leurs données. Il faut donc les accompagner.» (TDG)