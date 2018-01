La doyenne de Suisse s'est éteinte à près de 110 ans

Tout était prêt pour célébrer le 110e anniversaire de Frieda Binz. Cette Bernoise devait le fêter le 10 janvier dans sa maison de retraite, en compagnie de ses proches et d’une délégation de la commune de Köniz. Or elle s’est endormie pour toujours jeudi 28 décembre, deux semaines avant la fête prévue. Frieda Binz était la doyenne de Suisse, selon la SonntagsZeitung. Elle appréciait beaucoup un verre de jus d’orange et la Fürstentorte (tarte des princes) de la Migros, raconte sa belle-fille Gerti, 74 ans.

Née à Zurich dans une famille d’ouvriers, Frieda a grandi à Thoune (BE). Après son école secondaire, elle est devenue téléphoniste internationale, à cette époque lointaine où l’on effectuait les connexions à la main… Outre l’allemand, elle parlait italien, français et anglais, rapporte l’hebdomadaire alémanique. Côté loisirs, Frieda Binz a longtemps pratiqué la randonnée en montagne et le ski alpin, deux passions qu’elle partageait avec son mari.

Outre-Atlantique à presque 100 ans

La doyenne avait trois enfants, quatre petits-enfants et six arrière-petits-enfants. Ses deux fils sont décédés avant elle. Sa fille, 81 ans, vit depuis des décennies aux États-Unis. Frieda s’y rendait d’ailleurs chaque été – la dernière fois à l’âge respectable de 99 ans.

Son secret pour bien vieillir? «Des comprimés d’ail, beaucoup de mouvement et, entre deux, un verre de rouge», s’amuse sa belle-fille. Frieda Binz aimait aussi beaucoup acheter elle-même ses légumes et ses fruits au marché. Et elle évoquait sa longévité avec humour: «Je reçois l’AVS depuis si longtemps que je devrais avoir honte», disait-elle souvent. Qui est le nouveau doyen parmi les citoyens suisses? Ce pourrait bien être un certain Rodolphe Buxcel, un Vaudois né en Russie tsariste. Établi depuis plus de trente ans au Michigan (États-Unis), il a fêté ses 109 ans le 5 septembre dernier. (TDG)