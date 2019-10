La douane saisit de faux billets et des champignons

A Vallorbe, l'Administration fédérale des douanes (AFD) a saisi mercredi 204 billets d’euros photocopiés et à L’Auberson, le jour même, plus de deux kilogrammes de psilocybes.

Mercredi 23 octobre vers 14 heures 30, lors d’une patrouille mobile dans la région de L’Auberson, les collaborateurs de l’AFD ont été intrigués par un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud. Ils ont procédé au contrôle du véhicule conduit par un ressortissant suisse âgé de 44 ans et accompagné par une ressortissante suisse âgée de 36 ans.

Ils ont découvert dans le coffre de la voiture, cachés par une couverture, un peu moins de 2,3 kg de champignons hallucinogènes. L’individu et les stupéfiants ont été remis à la Police cantonale vaudoise.

Coupures d’argent photocopiées

Un peu plus tôt, vers 11h50, à la douane de Vallorbe, les collaborateurs de l’AFD, ont interpellé un ressortissant français âgé de 35 ans. Lors du contrôle, ils ont retrouvé 102 faux billets de 10 euros et 102 faux billets de 20 euros, emballés dans un paquet dissimulé sous le siège passager. Il s’agit de coupures d’argent photocopiées. Selon ses dires, l’homme a déclaré les avoir achetés sur un site internet. L’individu et les fausses coupures d’argent ont été remis à la Police cantonale vaudoise.

Le contrôle des marchandises, des personnes et des moyens de transport en fonction de la situation et des risques fait partie du mandat de l’Administration fédérale des douanes (AFD) Celle-ci se trouve actuellement en phase de transformation pour devenir à l’avenir l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Cette transformation débouchera sur la création d’un nouveau profil professionnel. La formation dans les trois domaines de contrôle sera par ailleurs unifiée. À l'avenir, l'AFD sera encore mieux en mesure d'assurer une sécurité globale pour la population, l'économie et l'État à la frontière.