La directrice de la Poste ne démissionnera pas

La directrice de la Poste, Susanne Ruoff, joue peut-être son destin ce jeudi. En effet, mise sous pression en raison de manipulations comptables chez CarPostal, elle a convoqué la presse ce jeudi à 14h. Le président du conseil d'administration, Urs Schwaller, a annoncé qu'elle restait en place et qu'elle avait encore la confiance du groupe. La conseillère fédérale Doris Leuthard lui avait déjà maintenu sa confiance cette semaine.

Susanne Ruoff se concentrera donc sur la gestion opérationnelle de la Poste, tandis que le Président du Conseil d'administration sera responsable de l'enquête, précise l'ancien sénateur fribourgeois.

Longue discussion

Urs Schwaller précise que le sujet a fait l'objet d'une longue discussion intensive en soirée au sein du conseil d'administration. Avec ses 60'000 collaborateurs, La Poste Suisse jouit d'un niveau de confiance élevé. Mais cette confiance a été très sérieusement remise en cause, reconnaît-il.

Le président du conseil d'administration a estimé que la débâcle de CarPostal était le fruit de l'échec de nombreuses autorités de contrôle. Il a indiqué regretter profondément les événements. Et s'est excusé auprès des clients et des employés touchés par la crise.

Une démission de Susanne Ruoff faisait partie des scénarios possibles ce jeudi. Mais ce n'était pas la seule éventualité. Elle pouvait aussi se mettre en retrait. Une possiblité suggérée par le président de l'UDC Albert Rösti sur TeleZüri et un avis partagé par le président du PDC, rappelle le Tages-Anzeiger. Gerhard Pfister a en effet déclaré que pour la durée de l'enquête, il serait logique que Susanne Ruoff fasse une pause. Une telle démarche serait très inhabituelle, mais juridiquement, elle serait une option valable.

Subventions perçues indûment

Pour rappel, CarPostal est accusé d'avoir perçu indûment 78,3 millions de francs de subventions fédérales et cantonales entre 2007 et 2015, selon un rapport de l'Office fédéral des Transports (OFT) qui a révélé les irrégularités. La somme pourrait dépasser les 100 millions de francs. L'OFT a porté plainte mercredi auprès du Ministère public de la Confédération et de celui du canton de Berne.

Accusée, Susanne Ruoff avait reconnu des erreurs dans la presse dominicale. Mais elle avait déjà affirmé n'avoir ni menti ni fait quelque chose de faux et refusé de démissionner. Elle avait en effet argué avoir pris des mesures dès qu'elle avait été mise au courant de l'affaire. Et rejeté les affirmations selon lesquelles elle était au courant depuis 2013 au moins des astuces comptables. (nxp)