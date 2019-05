La coke et l'héro restent illégales, peu importe la quantité

«Nous considérons que l’héroïne et la cocaïne, des drogues dures, sont dangereuses, même en très petites quantités.» La formule, signée Éric Cottier, procureur général, ne souffre d’aucune ambiguïté: le Canton de Vaud n’imitera pas Saint-Gall.

Depuis le 1er mars, dans le canton du nord-est du pays, la possession de moins de 2 grammes de cocaïne ou d’héroïne n’est plus dénoncée et ne débouche donc plus sur une amende. Pour assouplir ses pratiques, Saint-Gall se fonde sur une directive de son Ministère public, qui stipule que la possession de moins de 2 grammes de cocaïne ou d’héroïne n’est plus sanctionnée par une amende.

Cette prise de position se base sur la loi fédérale sur les stupéfiants, dont l’article 19b indique que la détention de stupéfiants «en quantités minimes» n’est pas punissable. La loi précise que «10 grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime», mais ne mentionne ni l’héroïne ni la cocaïne. Pour ces deux drogues dites dures, la quantité a été fixée à 2 grammes, à équivalence de prix avec le cannabis, explique la porte-parole du Ministère public saint-gallois, citée par l’ATS.

«Punir les consommateurs et les dépendants est sans effet; nous devons réfléchir à d’autres solutions»

Si le Canton de Vaud a lui aussi assoupli sa position quant aux petites quantités de cannabis, le voir faire de même pour l’héro et la coke est une autre affaire. «S’inspirer de l’alinéa 2 de la disposition (ndlr: qui évoque le cannabis) pour définir ce qui serait équivalent, s’agissant de drogues dures, à 10 grammes de produits cannabiques, ne peut en l’état être fait», confirme le patron du Ministère public vaudois, compétent pour établir la fameuse directive. «En concertation avec les milieux concernés par la consommation de stupéfiants et les activités répréhensibles qui y sont liées», précise Éric Cottier, qui ajoute que l’édiction d’une telle directive «n’est pas à l’ordre du jour». Comme dans de nombreux autres Cantons, la possession de cocaïne et d’héroïne reste punissable en terres vaudoises.

Porte-parole d’Addiction Suisse, Markus Meury explique de son côté que l’annonce saint-galloise ajoute à la confusion qui règne entre Cantons et Confédération en matière de drogue. «Il faut une réglementation claire et globale, qui soit la même pour tous. Mais punir les consommateurs et les dépendants est sans effet; nous devons réfléchir à d’autres solutions.» (TDG)