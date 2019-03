La Suisse risque d’être à nouveau sur liste noire

La place financière suisse sera-t-elle punie pour son manque de transparence? Cette question a à nouveau plané sur les débats du parlement ce mercredi. Dans ce jeu de poker menteur grandeur nature, la droite parlementaire a parié que la communauté internationale n’oserait pas aller jusque-là, compte tenu des efforts déjà consentis par la Suisse.

«Mise sous pression»

La majorité PLR-UDC du Conseil national, alliée au PBD, a en effet refusé de tirer un trait sur les actions au porteur, un système dans le viseur du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (lire l’encadré). Le timing est tout sauf anodin. Ce forum examine en ce moment même les pratiques des différents États. De ses conclusions dépendra la décision de l’OCDE de mettre la Suisse sur une liste noire ou grise.

Le Conseil fédéral avait pourtant prévu des garde-fous pour tenter d’arracher le vote: la conversion en actions nominatives ne devait pas intervenir automatiquement à l’entrée en vigueur de la loi. Un délai d’annonce de dix-huit mois était proposé et il aurait fallu au moins cinq ans et une décision de tribunal avant que des actions non converties puissent être détruites.

«Il est important de se conformer au standard international afin d’assurer une sécurité juridique vitale pour l’attrait de la place économique et financière, a plaidé Ueli Maurer, ministre des Finances. La Suisse sera très vite mise sous pression.» Des déclarations qui seront restées vaines.

«Le PLR et l’UDC jouent un jeu dangereux», prévient le conseiller national Guillaume Barazzone (PDC/GE), qui craint lui aussi des mesures de rétorsion. «La Suisse a le choix de ne pas adopter des standards internationaux, mais elle devra en tirer les conséquences.» Et celles-ci peuvent être nombreuses et négatives pour l’économie, notamment celle qui est tournée vers l’extérieur. «C’est tout l’enjeu de ce débat, estime le Genevois. Voulons-nous offrir des conditions-cadres qui permettent à nos entreprises de se développer avec une certaine prévisibilité tant juridique que fiscale?» Et de rappeler qu’EconomieSuisse ou encore SwissBanking soutenaient ce projet.

Pas de quoi infléchir la majorité de droite du National, qui a imposé le maintien du droit en vigueur pour les actions au porteur existantes. Seule exception par rapport à la situation actuelle: il ne sera plus possible de fonder des sociétés anonymes non cotées en Bourse dont le capital est composé d’actions au porteur. Une idée défendue par le PLR.

Une pratique de bonne foi

Cela sera-t-il suffisant pour convaincre la communauté internationale? À la tribune, Christian Lüscher (PLR/GE) a estimé que oui: «Je compte sur les excellents représentants de l’administration pour aller expliquer au Forum mondial que la Suisse fait tout pour s’adapter à ses recommandations, qu’elle fait de gros efforts en la matière, mais qu’il y a encore en Suisse certaines particularités qui méritent d’être protégées. Elles relèvent non pas d’une volonté de cacher des actions, mais simplement d’une pratique ancestrale et de bonne foi de nombreux entrepreneurs en Suisse.»

L’UDC, elle, était même prête à renvoyer tout le projet à la poubelle. «Il y a trois ans, on nous a assuré que les actions au porteur seraient maintenues, et aujourd’hui il faut les supprimer», s’insurge Thomas Aeschi (UDC/ZG). Pour lui, le Conseil fédéral fait de l’excès de zèle.

Un avis que ne partage pas du tout Guillaume Barazzone, pour qui la droite ne mesure pas l’étendue de cette décision. «Il n’y a pas que l’OCDE qui émet des listes noires, mais aussi l’Union européenne, rappelle-t-il. Pour éviter cette autre liste, il y a plusieurs conditions à remplir. La première consiste à supprimer les statuts privilégiés des entreprises, c’est le projet RFFA (Réforme fiscale et financement de l’AVS) qui sera soumis au peuple au mois de mai prochain. Mais il y a également une condition qui consiste à obtenir une note au moins largement conforme lors de l’examen par les pairs du Global Forum.»

En clair, si le Conseil des États ne corrige pas la décision du jour, cette dernière pourrait ruiner une partie des efforts consentis par la Suisse dans sa grande réforme de la fiscalité des entreprises. (TDG)