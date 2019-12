La Suisse dégringole dans le classement climatique

La Suède, le Danemark, la Grande-Bretagne, mais aussi le Maroc et l'Inde devancent la Suisse dans ce classement. Le rapport, relayé mardi par les organisations écologistes WWF et Greenpeace suisses, critique le manque d'ambition de la politique climatique de la Confédération.

«En août, le Conseil fédéral a certes annoncé un objectif net zéro émission d'ici 2050, mais il n'existe toujours pas de stratégie de mise en oeuvre, ni de plan contraignant de réduction», critique Patrick Hofstetter, spécialiste de la protection du climat au WWF Suisse.

Selon lui, l'objectif de réduction des émissions nationales de 30% d'ici à 2030 est en outre «tout à fait insuffisant». La Suisse devrait au moins doubler ses ambitions pour tenir ses engagements internationaux, souligne le spécialiste.

«En tant que pays riche, la Suisse peut et doit augmenter ses ambitions en matière de protection du climat. «Nous avons la technologie et nous avons l'argent. Il nous manque juste la volonté politique», critique-t-il.

La Suède en tête

Le CCPI compare chaque année les performances des 61 pays qui, ensemble, sont responsables de plus de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La dernière édition de ce classement est présentée mardi à Madrid, dans le cadre de la conférence de l'ONU sur le changement climatique.

Le classement climatique par pays est réalisé par le Climate Action Network (CAN) Europe, le New Climate Institute et Germanwatch. Comme les années précédentes, les rangs un à trois n'ont pas été attribués parce qu'aucun pays n'en fait assez pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

Cette année, la Suède obtient à nouveau le meilleur résultat. Le pays s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2045. De plus, il dispose de la taxe CO2 la plus élevée au monde et vise une part de 100% d'énergies renouvelables d'ici à 2040.

La Chine se glisse cette année au 30e rang. Les États-Unis se retrouvent derniers du classement, juste derrière l'Arabie Saoudite. (ats/nxp)