La Suisse comptait 18% de binationaux en 2018

En 2018, 18% des personnes âgées de 15 ans ou plus vivant en Suisse disposaient d'une double nationalité, selon des chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés jeudi. C'est dans le canton de Genève que la proportion de binationaux est la plus élevée (46%).

Le taux dépasse 20% dans les cantons de Zurich, de Bâle-Ville, du Tessin, de Vaud et de Neuchâtel. Les cantons avec la plus faible part d'habitants possédant un deuxième passeport (en plus de celui à croix blanche) sont ceux d'Uri, d'Obwald, de Nidwald et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, où les valeurs ne dépassent pas les 10%.

Au sein de la population qui dispose d'un deuxième passeport, 65% ont acquis la nationalité suisse par naturalisation, alors que 35% l'ont obtenue à la naissance. La deuxième nationalité la plus représentée est la nationalité italienne (24%), suivie de la française (12%) et de l'allemande (9%). (ats/nxp)