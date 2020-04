La Suisse centrale frappée par la sécheresse

Le danger d'incendie de forêt continue à augmenter en Suisse en raison de la sécheresse. La quasi-totalité de la Suisse centrale fait désormais partie des régions au danger «marqué». Treize cantons sont dans ce cas alors que sept cantons connaissent même un «fort» danger.

Lucerne et de Schwyz ont rejoint, mercredi, les autres cantons de Suisse centrale qui avaient déjà déclaré un danger d'incendie de forêt «marqué», soit de niveau 3 sur 5. Il est désormais partiellement interdit d'y faire des feux en forêt ou à proximité. Seuls les sites en dur destinés à faire du feu peuvent encore être utilisés à cette fin, indiquent les autorités des deux cantons.

Infolge des warmen + niederschlagsarmen Frühlingswetters erhöht der Kanton Luzern die Gefahrenstufe auf «erheblich» (Stufe 3). Per sofort gilt ein bedingtes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Feuer sind nur in fest eingerichteten Feuerstellen erlaubt.https://t.co/Lwmaw9eJs9 pic.twitter.com/waqJSHtzGR — Kanton Luzern (@KantonLuzern) April 15, 2020

Les températures élevées de ces derniers jours et l'abence de précipitations ont desséché les sols forestiers. Les prévisions météorologiques restent clémentes et sèches jusqu'à la fin du mois au moins. En Suisse centrale, seul le canton de Zoug n'est pas encore passé au danger «marqué» d'incendie de forêt. Il y reste «limité» pour l'instant (niveau 2 sur 5).

Danger élevé dans le Jura

Ailleurs en Suisse, le danger est élevé (4 sur 5) dans sept cantons: Jura, Tessin, Grisons, Glaris, Soleure et les deux Bâle. L'interdiction de faire du feu en plein air est absolue dans les Grisons et aux Tessin. Cette interdiction totale ne concerne que les forêts et alentours dans le Jura, à Glaris, Soleure et Bâle-Ville.

Le #cantondujura prend des mesures face à un danger d’incendie de forêt élevéhttps://t.co/Q5TYMkw8t9 pic.twitter.com/EOSO5BUOaM — Canton du Jura (@CantonduJura) April 15, 2020

Le danger est «marqué» dans douze cantons alémaniques, en terres neuchâteloises et dans une partie du Valais. Il reste «limité» dans le reste du Valais ainsi que dans les cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Zurich et de Zoug.

?????? En raison de la #sécheresse, les feux en forêt sont interdits jusqu'à nouvel avis#Vaud https://t.co/exfC7AuSf0 pic.twitter.com/imeZRbMIYM — Etat de Vaud (@EtatdeVaud) April 15, 2020

(ats/nxp)