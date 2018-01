La Suisse, 2e pays le plus mondialisé de la planète

La Suisse est le deuxième pays le plus mondialisé au monde, selon l'indice du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Devant elle, figurent les Pays-Bas.

La Suède arrive en troisième position, explique lundi le KOF dans un communiqué. La France et l'Allemagne figurent aux 7e et 8e rangs. Tout au fond du classement, on retrouve la République Centrafricaine, l'Afghanistan, les Comores et le Soudan.

Globalement, le degré de mondialisation a légèrement reculé en 2015, année de référence de l'étude. Il s'agit d'une première depuis 1975. Seule la mondialisation politique a progressé, tandis qu'elle a baissé du point de vue économique et stagné en matière sociale. L'échange international de biens et de services s'est notamment replié.

Pour les années 2016 et 2017, les données font encore défaut. Mais le directeur du KOF, Jan-Egbert Sturm, estime que la mondialisation devrait avoir encore subi un tassement. Selon lui, les politiques isolationnistes des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont provoqué un regain d'isolement. (ats/nxp)