La Romandie est prête à s’incliner devant Cassis

Un ticket PLR à deux est probable

«Avec Ignazio Cassis, Pierre Maudet et Isabelle Moret, nous avons trois excellents candidats à présenter à l’Assemblée le 20 septembre pour la succession de Didier Burkhalter, estime le conseiller national Benoît Genecand (PLR/GE). Pourquoi le groupe parlementaire PLR devrait-il éliminer un candidat le 1er septembre et affaiblir ainsi le parti?»



Le Genevois milite donc fermement pour un ticket PLR composé de trois personnes et non de deux. «On a déjà opéré une sélection drastique parmi les candidats potentiels… puisqu’il y a 5 millions de citoyens en âge d’être élus au Conseil fédéral. Mais surtout, nous n’avons pas de candidat faible qu’on puisse écarter sans états d’âme.»



Le conseiller national Frédéric Borloz (PLR/VD) ne veut pas faire de guerre de religion sur ce sujet. «Indépendamment des candidats actuels, j’ai toujours pensé que le ticket à deux est la bonne formule. Le ticket à trois de l’UDC n’était pas très convaincant. Et puis, dans la situation présente, il serait un peu arrogant de présenter un Tessinois… et deux Romands.»



Le conseiller national Christian Wasserfallen (PLR/BE) penche nettement pour un ticket à deux. «Schneider-Ammann et Keller-Sutter, Burkhalter et Lüscher. Nous avons fait de bonnes expériences avec un ticket à deux. Proposer trois personnes, c’est ouvrir la porte aux jeux politiciens à l’Assemblée fédérale.» Wasserfallen sait qu’il choisira Cassis en numéro un. «Mais entre les deux Romands, c’est très dur de trancher. Je les connais tous les deux et je les apprécie l’un comme l’autre.»



Le ticket à deux, avec une place acquise au chef de groupe Cassis, a la cote au PLR. La présidente Petra Gössi y est favorable. Comme divers conseillers nationaux ou conseillers aux Etats alémaniques. Même le Genevois Hugues Hiltpold s’est prononcé dans le Blick pour une formule à deux.



Prochaine étape de la course: le scan par le PLR des trois candidats sur leur moralité, leur santé physique et financière.



Arthur Grosjean