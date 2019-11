La Romande Maret doit son élection à des Alémaniques

Il est passé à un cheveu de l’exploit. Candidat socialiste au second tour valaisan de l’élection au Conseil des États, Mathias Reynard (32 ans) a battu tous les records pour un non-PDC dans son canton. Avec 47 302 voix, c’est même 2500 suffrages de plus que le libéral-radical Pierre-Alain Grichting il y a quatre ans face au duo démocrate-chrétien (une configuration inchangée depuis 162 ans).

Malgré des sujets de désaccord nettement plus nombreux dans la perspective d’une cohabitation avec un représentant PDC, le charismatique conseiller national de Savièse est sorti très largement en tête dans les districts francophones, qui concentrent pourtant les trois quarts des Valaisans. Y compris dans des bastions historiquement bourgeois. Et même jusqu’à la commune de son unique rivale pour la deuxième place (derrière le sortant Beat Rieder): Marianne Maret, 61 ans, qui avait présidé Troistorrents durant huit ans…

Un vote clanique

C’était compter sans le vote clanique des Haut-Valaisans, PDC devant l’éternel, et surtout leur très forte mobilisation aux urnes: 55,21%, soit près de 7% de plus que le taux moyen du Valais romand. Au final, la Chablaisienne se trouve dans la situation paradoxale de devenir la première Valaisanne – qui plus est francophone – à accéder à la Chambre des cantons, mais son atout femme n’a convaincu que les électeurs germanophones. Récit d’un dimanche de vote pas comme les autres, vu de Sion.

«C’est une grande journée», a-t-on entendu à la sortie du bureau de vote installé dans la salle des pas perdus du Grand Conseil. Les Sédunois ont défilé toute la matinée, y compris lorsque la pluie a atteint le Valais. «Pour l’instant, l’affluence est moindre qu’au premier tour, il n’y a pas d’attente aux urnes», a glissé un électeur au président de commune Philippe Varone (PLR). Un indicateur qui ne pouvait que réjouir les militants démocrates-chrétiens, dont la seule chance de sauver leur deuxième siège aux États résidait dans une baisse de la participation dans les communes romandes.

L’équipe de campagne PDC ayant renoncé à se réunir dans un café de la place, nous avons suivi les résultats depuis le stamm personnel de Mathias Reynard, jouxtant la bâtisse du PS du Valais romand – à moins de 100 m de la bâtisse du Parlement cantonal, rue de Conthey. «On va faire la fête, c’est sûr!» lance une militante à 12 h 10, qui croit en la victoire. Trois minutes plus tard, une certaine fébrilité est palpable: «Ça ne peut pas aller plus vite?» s’impatiente une camarade, juste avant que la candidate Brigitte Wolf, présidente des Verts dans le Haut-Valais, arrivée plus de 11 500 voix derrière le socialiste au premier tour bien que sur le même ticket, rejoigne le stamm. «À Bagnes, c’est dans un mouchoir de poche: 950 pour Maret, 860 pour Reynard», lit le tenancier.

«C’est faisable!» dira une militante. «La machine PDC, c’est la machine PDC», rétorque un autre. L’espoir renaît à 12 h 41, par la voix du patron du café: «Je reçois un message d’un démocrate-chrétien qui me dit que Reynard passerait de 500 suffrages!» À Martigny en tout cas, les libéraux-radicaux – dont le candidat Philippe Nantermod a renoncé au second tour – semblent avoir partagé le choix de Pascal Couchepin. Il y a deux semaines, l’ancien conseiller fédéral avait déclaré publiquement que le PDC ne serait plus légitime à conserver deux sièges aux États avec seulement 35% de l’électorat: l’enseignant saviésan y a largement devancé la députée chablaisienne.

«On va casser c’te citadelle!» lâchera une nouvelle cliente du stamm à 13 h 10, en dépit des premières projections. «Ça va être hyperchaud et tendu mais ce n’est pas fini: on parle d’une différence de 1000 voix», avancera la présidente de la section locale du PS à son arrivée. Entre 13 h 30 et 14 h, la messe est dite.

«On a fait trembler le PDC, c’est beau!» crie un militant à la vue du socialiste, accueilli en héros par une foule enthousiaste, rue de Conthey. «Ce résultat est incroyable, historique pour un non-démocrate-chrétien, confie Mathias Reynard. Les radicaux m’ont soutenu énormément, et les femmes ont majoritairement voté pour moi dans le Valais romand. Je partage la déception des gens qui voient leur choix un peu confisqué.» Et l’élection de Marianne Maret, la qualifie-t-il aussi d’historique? «C’est bien sûr une bonne chose d’avoir davantage de femmes en politique – je le promeus tout le temps –, mais le PDC aurait déjà pu le faire il y a 50 ans: les femmes n’ont pas eu le droit de vote en 2019!»