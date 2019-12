La Poste suspend ses transports de fonds à Daillens

Le braquage de trop. Une semaine après l'attaque d'un fourgon de La Poste à Daillens, l'entreprise a annoncé ce lundi qu'elle suspendait ses transports de fonds et d'objets de valeur au départ et à destination du village du Gros-de-Vaud.

Cette décision a été prise après que l’assureur de SecurePost a suspendu la couverture d’assurance pour les véhicules de La Poste. «Cette suspension immédiate de la couverture d’assurance a pour conséquence que la Poste n’est plus en mesure d’assurer les transports de fonds et d’objets de valeur au départ et à destination de Daillens», indique l'entreprise dans un communiqué.

