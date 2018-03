La Poste muselle-t-elle ses partenaires de transport?

Jeudi, lors de la publication de ses chiffres, La Poste, par le biais de son président du conseil d'administration a affirmé qu'elle voulait être honnête et faire toute la transparence sur l'affaire CarPostal. Mais ce vendredi, le Blick révèle une nouvelle pratique qui ne va pas dans ce sens. Selon le journal, La Poste imposerait la loi du silence aux entreprises de transport avec lesquelles elle travaille.

En effet, selon un document que s'est procuré le journal, elle a envoyé ces derniers jours un accord de confidentialité à ses partenaires qui exploitent des lignes sous la bannière de CarPostal. Ils doivent renvoyer à La Poste le texte signé dans un délai d'un mois. S'ils ne le font pas, leur collaboration avec le géant jaune est remise en question. Et si l'accord est violé, ils risquent une amende de 50'000 francs.

Une amende qui signifierait la ruine pour les compagnies de car, dont beaucoup sont des entreprises familiales. Un opérateur de bus est du coup très remonté: «La Poste nous dicte la façon dont on doit faire des affaires. Ce musèlement est un abus de confiance. Nous sommes harcelés par La Poste et cela empire», critique-t-il.

A noter que plus de la moitié des lignes de cars postaux en Suisse ne sont pas exploitées par La Poste directement, mais sous-traitées à quelque 170 entreprises privées qui arborent les couleurs de CarPostal.

Un scandale pour les politiciens

Du côté du monde politique, les critiques ne sont pas moins vives. Pour le conseiller national PDC Thomas Egger, qui est aussi représentant des régions de montagne, il s'agit carrément d'un «scandale», inacceptable dans la mesure où La Poste a promis la transparence. Son collègue PLR Kurt Fluri abonde: «cela ressemble beaucoup à une obstruction à l'enquête. Cela ne va pas.»

Walter Wobmann, président de l'association des entrepreneurs cars postaux et entreprises suisses privés du transport public, BUS.ch, est lui aussi très fâché. Pour lui, il s'agit clairement de «chantage» en réaction au scandale CarPostal. «On veut réduire au silence les compagnies privées de cars postaux», estime-t-il. Et la pression exercée par La Poste serait énorme, affirme le conseiller national UDC qui va déposer une intervention à ce sujet mercredi lors du débat urgent sur La Poste aux Chambres.

La Poste dément

Du côté de La Poste, on dément fermement vouloir museler les entreprises partenaires. Dans un communiqué envoyé vendredi, le géant jaune évoque plutôt un devoir de diligence qui n'a en plus rien à voir avec CarPostal. Elle explique que la déclaration a été envoyée à tous ses partenaires qui ont accès à ses systèmes informatiques internes. Et qu'elle vise à protéger ces derniers contre les abus. Les sociétés qui travaillent donc pour CarPostal et qui échangent des données avec le portail internet de La Poste sont donc soumises à ces nouvelles règles.

Selon La Poste, BUS.ch aurait estimé que cet accord de confidentialité sous cette forme ne posait pas de problèmes et aurait recommandé à ses membres de le signer. La faîtière aurait également reconnu que cet accord n'était en rien lié au scandale CarPostal.

(nxp)