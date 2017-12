La Poste a acheminé plus de 18 millions de colis

La Poste a acheminé plus de 18 millions de paquets du 1er au 23 décembre, un volume stable depuis 2015. Pour traiter au mieux les achats par correspondance de la clientèle, le géant jaune a amélioré de 25% les capacités de ses trois centres de tri.

Le record de paquets traités est tombé le 19 décembre: les trois centres de Daillens (VD), Härkingen (SO) et Frauenfeld (TG) ont trié plus de 1,3 million de colis en une seule journée, un nombre jamais réalisé auparavant, a indiqué mardi La Poste dans un communiqué.

24 heures sur 24

Les machines ont fonctionné 24 heures sur 24, week-ends compris et le personnel a assuré deux samedis avant Noël dans les grands centres colis. Cette année, il y avait un jour de tri en moins avant Noël par rapport aux années précédentes. Pour faire face à la hausse croissante des ventes en ligne, La Poste a prévu trois nouveaux centres colis régionaux à Vétroz (VS), Cadenazzo (TI) et Untervaz (GR).

Les facteurs ont de leur côté assuré un service spécial le 23 décembre, afin d'acheminer à temps les derniers cadeaux de Noël commandés. Depuis la mi-décembre, ils ont distribué pendant les jours de pointe jusqu'à 18 millions d'envois par jour, qu'il s'agisse de lettres, d'envois publicitaires et de journaux. Sur l'année, cela représente 2 milliards de lettres adressées, un volume toutefois en baisse.

Les centres de tri continuent de tourner à plein régime même après Noël. La Poste rappelle d'ailleurs le lancement de l'opération «2 x Noël». Elle permet d'envoyer gratuitement des colis à la Croix-Rouge suisse pour les personnes défavorisées en Suisse et à l'étranger. Cette action dure jusqu'au 6 janvier.

pick@home vous permet de faire prendre en charge aisément à domicile le colis que vous souhaitez offrir comme don dans le cadre de la campagne «2 x Noël». Partenaire de longue date de cette action, la Poste assume les frais de transport des envois.https://t.co/163iM0Rsdf pic.twitter.com/B0dJqdqrbz — La Poste (@PosteSuisse) 19 décembre 2017

(ats/nxp)