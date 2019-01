La Loterie Romande aurait dû mieux informer

Comment une société parapublique peut-elle externaliser des activités informatiques auprès d’un centre de calcul européen basé en Pologne? Et cela alors qu’elle se présente comme bien ancrée dans sa région? Le choix de la Loterie Romande a fâché cinq parlements cantonaux. Dont le Grand Conseil vaudois qui, à la quasi-unanimité, a rejoint en novembre dernier le mouvement de désapprobation des assemblées genevoise, valaisanne, fribourgeoise et jurassienne.

La direction de la Loterie Romande a ensuite été entendue par la Conférence romande de la loterie et des jeux (CRLJ), organe de supervision et de coordination formé de six conseillers d’État romands. Verdict: la décision de la LoRo, qui se traduit par les licenciements de quatre opérateurs âgés de plus de 50 ans pour la fin de l’an dernier, est entérinée. Pour la CRLJ, les changements et l’externalisation «ne s’inscrivent pas dans un contexte global de réduction de l’emploi en Suisse romande». Il s’agit d’une «refonte ciblée et techniquement nécessaire».

Même si elle estime les changements «parfaitement légitimes», la CRLJ, présidée par le Fribourgeois Georges Godel (PDC), pointe un manque de communication: «L’ampleur des interrogations que ces changements ont suscitées s’explique par le fait qu’elles portent sur un sujet sensible, qui aurait incontestablement pu faire l’objet d’une meilleure communication». La Loterie Romande admet de son côté «avoir manqué d’appréciation, ce qu’elle regrette et s’engage à mieux gérer si des circonstances analogues devaient se présenter à l’avenir».

Les parlements cantonaux attendent maintenant des réponses à leurs résolutions. Le député socialiste Nicolas Rochat Fernandez, qui a déposé la détermination vaudoise cosignée par l’UDC Yvan Pahud, ne se fait pas d’illusion: «Ce sera un copié-collé de ce qui nous a été communiqué jusqu’à maintenant. La Conférence romande aurait pu mener une discussion sur le fond», estime-t-il. La décision de 2018 s’ajoute en effet à deux autres, la gestion du PMU romand externalisée en France en 2005 et, en 2015, l’impression des billets aux États-Unis.

Le gouvernement vaudois avait déjà pris position face au Grand Conseil, en soutenant le choix de la Loterie Romande. En revanche, le conseiller d’État valaisan Christophe Darbellay (PDC) s’était, en septembre dernier, inquiété du «signal négatif» donné par l’entreprise. Il est aussi membre de la CRLJ. En l’absence de réponse de sa part à ce sujet, on ne saura pas s’il a défendu son point de vue critique. (24 Heures)