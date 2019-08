La Jeunesse Socialiste a une nouvelle présidente

La Jeunesse socialiste suisse (JSS) a élu samedi à sa présidence Ronja Jansen, 24 ans, de Bâle-Campagne. Elle a aussi adopté le nouveau manifeste de la JSS «pour des humains libres dans un monde libre».

Ronja Jansen a obtenu les voix de 91 délégués sur les 192 présents lors de l'assemblée du parti, a indiqué la JSS dans un communiqué. Mia Jenni, du canton d'Argovie, a obtenu 90 voix. La prédécesseure de Ronja Jansen, Tamara Funiciello, première femme à diriger la JSS, se retire elle après plus de trois ans à la tête du parti.

Pour plus de féminisme

Mme Jansen dit vouloir s'inscrire dans la continuité du travail qu'elle a accompli. «La JS continuera de se battre haut et fort pour plus de féminisme et pour les 99%», du nom de l'initiative populaire pour taxer le 1% des plus grosses fortunes déposée en avril, a-t-elle déclaré.

«Nous devons souligner le lien entre la menace d'une catastrophe climatique et le système économique capitaliste, qui ne dépend que des profits des plus riches», a affirmé Ronja Jansen, selon le communiqué du parti.

Le manifeste «pour des humains libres dans un monde libre» a été approuvé lors de la même assemblée. «Alors que ces dernières années, l'UDC a fait tout ce qu'elle a pu pour tenter de se montrer seule protectrice de la liberté, il est central pour la JSS de se réapproprier le thème et de rappeler son aspect profondément progressiste et émancipateur», estime la JSS.

«Le bloc bourgeois se dit protecteur de la liberté. Mais cette liberté, presque qu'économique, ne bénéficie qu'au 1% les plus riches. Notre liberté, c'est celle des 99% et leur émancipation, couplée à un projet solidaire et féministe. Le 20 octobre, nous serons présents pour obtenir cette liberté!», a encore affirmé la nouvelle présidente. (ats/nxp)