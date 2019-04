La House of Switzerland en tournée en Chine

La Suisse profitera des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin pour promouvoir les intérêts du pays. Le Conseil fédéral a donné mercredi son feu vert à une campagne d'un an au cours de laquelle la House of Switzerland fera halte dans plusieurs villes chinoises.

La campagne sera menée par Présence Suisse et débutera en 2021. Elle sera financée à hauteur de 7 millions de francs, «dont un tiers devrait provenir des sponsors».

House of Switzerland touring China from 2021: At its meeting on 17 April 2019, the Federal Council decided to capitalise on the 2022 Olympic and Paralympic Winter Games in Beijing as a platform to promote Switzerland in China. As part of a one-year… https://t.co/04lcGwM5tR