La Chaîne du Bonheur soutient la distribution de nourriture

La Chaîne du Bonheur a récolté 37,2 millions de francs en faveur de l’aide en Suisse dans le cadre de sa collecte «Coronavirus», lancée le 23 mars. Elle soutient l’aide dispensée par 81 organisations, notamment l’aide alimentaire et l’aide d’urgence.

La Chaîne du Bonheur soutient à ce jour à hauteur de 9,8 millions de francs l’aide en faveur des personnes en Suisse particulièrement impactées par le coronavirus et les conséquences des mesures de lutte contre la pandémie, précise-t-elle dans un communiqué diffusé mercredi.

Pour la mise en œuvre, elle s’appuie notamment sur deux partenaires expérimentés: Caritas Suisse et ses organisations régionales, et la Croix-Rouge suisse et ses associations cantonales.

Distribution de fonds

Parallèlement, huit structures nationales ont pu élargir leur dispositif au profit des personnes dans le besoin: l’Armée du Salut, le Centre social protestant (CSP), Pro Infirmis, Pro Juventute, les organisations cantonales et intercantonales Pro Senectute, l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO), le Secours d’hiver et l’organisation faîtière des foyers pour femmes de Suisse (DAO).

En outre, des fonds ont été accordés à 71 organismes régionaux et locaux dans toute la Suisse qui distribuent des aliments et fournissent une aide d’urgence. A l’heure actuelle, les responsables des programmes de la Chaîne du Bonheur et des experts externes analysent 17 demandes supplémentaires à hauteur de plus de 5 millions de francs.’ (ats/nxp)