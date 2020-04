La Chaîne du Bonheur lance sa journée solidaire

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a donné le coup d'envoi jeudi matin de la journée de solidarité de la Chaîne du Bonheur. L'objectif est de récolter des dons pour aider les personnes que le coronavirus a mises dans le besoin.

Dans une interview accordée à la RTS, Simonetta Sommaruga exprime sa gratitude envers la fondation et ses partenaires pour l'organisation de cette collecte, indique la Chaîne du Bonheur. «Nous avons besoin de solidarité et de soutien. Il faut aussi des moyens et des organisations qui puissent réellement venir en aide aux personnes touchées par cette situation», a souligné la conseillère fédérale.

La journée de solidarité dans le cadre de la collecte «coronavirus» a été lancée jeudi matin à 07h00 dans les quatre régions linguistiques du pays. Depuis le 23 mars, plus de 17 millions de francs ont déjà été réunis. La SSR et quelques radios privées soutiennent la collecte.

Plus de 6 millions d'aide

Jusqu'à présent, la Suisse a alloué plus de 6 millions de francs à l'aide immédiate, à l'aide intermédiaire ainsi qu'à l'aide alimentaire. Ce soutien est apporté d'une part par les deux partenaires traditionnels de la Chaîne du Bonheur, à savoir Caritas Suisse et la Croix-Rouge suisse.

D'autre part, six autres organisations (l'Armée du Salut, Pro Infirmis, Pro Senectute, l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière, le Secours d'hiver et le DAO) ont pu intensifier leur soutien aux personnes en difficulté. Dans une seconde phase, une trentaine organisations distribuant notamment des denrées alimentaires ont reçu un soutien financier.

Un appel à projets supplémentaire a été lancé jeudi pour soutenir ceux se retrouvant sans revenu en raison de la pandémie. Ces personnes - par exemple les employés de maison - ont parfois une activité ou un statut informel et n'ont pas accès aux assurances sociales, ni aux aides publiques, et vivent déjà dans la précarité. Sans aide, elles pourraient se retrouver à la rue.

Numéro gratuit

Durant cette journée de collecte, les dons sont possibles par téléphone de 07h00 à 22h00, en composant le numéro gratuit 0800 87 07 07, précise la Chaîne du Bonheur. Les dons peuvent également être faits en tout temps en ligne sur le site www.bonheur.ch ou sur le compte postal 10-15000-6 avec la mention «Coronavirus».

Concernant les dons en ligne, les donateurs pourront laisser un message de solidarité, qui pourra être repris sur les réseaux sociaux ou à la radio. Ils pourront en outre choisir de regarder une vidéo dans laquelle une personnalité - par exemple Micheline Calmy-Rey, Joseph Gorgoni, Laetitia Guarino ou encore Yann Lambiel - les remercient. (ats/nxp)