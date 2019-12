La Broye veut des garanties d'emplois avec le nouvel avion

«Ne considérez-vous pas cette situation comme problématique et qu’elle mérite d’être changée?» «Une nouvelle implantation partielle des activités de Ruag dans la Broye ne serait-elle pas opportune?» Dans le cadre du débat sur l'achat d'un nouvel avion de combat, la région broyarde a fait entendre sa voix, lundi, au Conseil national. L’objectif? Augmenter les emplois liés à la base aérienne de Payerne, où se concentreront la majorité des mouvements.

Durant les échanges, les parlementaires Jacques Nicolet (UDC), Valérie Piller Carrard (PS), Marie-France Roth Pasquier (PDC) et Olivier Feller (PLR) ont rappelé un argument mathématique: Payerne subit davantage de bruit qu’Emmen, où l’entreprise aux mains de la Confédération a installé son centre de maintenance. «Sans de nouveaux emplois, je ne suis pas convaincue que la population accepte l’idée de cet avion», commente la socialiste broyarde.

«Au total, Ruag emploie 1300 personnes à Emmen, dans toutes les divisions, alors qu’à Payerne, six spécialistes travaillent pour Ruag dans le domaine de l'aviation militaire», répond Kirsten Hammerich, chargée de communication de l’entreprise. Quant au Département de la défense (DDPS), il annonce 580 postes à Payerne contre 440 à Emmen. «En 2018, les mouvements effectifs de jets de combat à Payerne s'élevaient à environ 9000 contre 4000 à Emmen», ajoute Carolina Bohren de la communication du DDPS. Le plan sectoriel militaire autorise un contingent maximal de 11'000 mouvements à Payerne et 12'000 à Emmen.

«Quel que soit le nouvel avion choisi, son futur centre de maintenance sera certainement exploité par Ruag. Il serait logique que ces emplois soient localisés à Payerne», lâche Pierre-André Arm, directeur de la Communauté régionale de la Broye (Coreb). La région espère aussi d’éventuelles retombées civiles en cas d’achat. L’Aéropôle serait un lieu idéal pour y implanter des sociétés liées aux fameuses «affaires compensatoires».

Chez le chef de la Défense

Cela fait des mois que la région broyarde travaille pour ne pas devoir uniquement subir les nuisances sonores liées à l’acquisition de l’avion. Courant 2018, une délégation formée d’élus locaux et des conseillers d’État vaudois et fribourgeois en charge de l’Économie avait rencontré le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du DDPS. Il en a été de même cette année avec Viola Amherd.

Et à chaque cérémonie officielle de l’armée dans la région, les élus locaux rappellent la situation. «Payerne est un centre d’instruction militaire. Il ne manque plus qu’un centre de compétence et maintenance pour avions de combat», avait ainsi lâché le municipal et… officier de carrière Julien Mora, lors de l’inauguration du centre de recrutement de l’armée.

«On sent que nos arguments sont compris, mais ça n’empêche pas qu’il faudra lutter pour obtenir quelque chose», ajoute Pierre-André Arm. Chez Ruag, on ne semble en tout cas pas pressé de déménager. «Il existe des réflexions pour augmenter très modestement le nombre d'employés à Payerne», présente Kirsten Hammerich. Impossible toutefois de donner un calendrier, ni un ordre de grandeur, la réflexion n’étant qu’au stade des balbutiements. La Broye espère pouvoir faire accélérer les choses.