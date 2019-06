La 50e édition d'Art Basel s'est ouverte jeudi

La plus importante foire d'art au monde a ouvert au public jeudi à Bâle. La 50e édition d'Art Basel accueille jusqu'à dimanche 290 galeries de 34 pays. On peut y voir et acheter peintures, dessins, sculptures, installations, photographies et vidéos de 2000 artistes.

Mardi, au premier jour des journées privées, des oeuvres d'une valeur de 40 millions de francs avaient déjà été vendues, ont communiqué les responsables d'Art Basel. La cuvée 2019 se déroule dans un contexte d'un marché de l'art consolidé, dont profitent avant tout les grands commerçants.

Mais pour la foire, la présence d'acteurs plus petits est vitale, selon son directeur Marc Spiegler. Elle est donc encouragée.

La manifestation est organisée par MCH Group, également à la tête de Baselworld dont l'édition 2019 n'a pas été rentable. Si elle ne semble pas souffrir de désaffection des acteurs du secteur, Art Basel a toutefois communiqué sur une nouvelle politique de tarifs en baisse. L'an dernier, la foire a attiré 95'000 personnes. (ats/nxp)