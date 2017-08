L’unique école de jardinage bio du pays est menacée de disparition

Aux portes de Thoune, le village de Hünibach abrite un petit paradis vert. Passé le portique de la Gartenbauschule, fleurs et plantes colorées ravissent la vue et l’odorat. Au centre, une belle bâtisse du début du XXe siècle domine serres et carrés de plantation. Une petite famille de canards complète le cadre idyllique. «Ils remplacent les insecticides. Ils mangent les limaces qui s’attaquent aux plantes», souligne Judith Pfäffli, présidente du conseil de la fondation qui gère cette école d’horticulture.

Sous la serre destinée aux plantes ornementales, une jeune fille s’applique sur des tournesols. «Nous n’arrosons pratiquement pas, précise Judith Pfäffli en pinçant délicatement du doigt de jeunes pousses. Nous tentons de faire croître les plantes dans un environnement le plus naturel possible. Cela demande beaucoup d’attention et de travail.» L’école parvient ainsi à faire pousser une grande variété de fleurs, de plantes vivaces ou encore d’herbes et de plantes médicinales.

Les jardiniers sont assistés par la cinquantaine d’élèves de l’école. L’endroit est le seul du pays à offrir une formation complète à l’horticulture bio. Les élèves y apprennent tous les secrets d’un jardin biodynamique, de la maîtrise des semences à la création d’un compost, aux combinaisons intelligentes de plantes présentes dans une même culture permettant d’éliminer les pesticides.

Dans l’une des annexes du bâtiment, un groupe de jeunes filles s’applique à préparer des fleurs pour le marché, où l’école tient un stand tous les samedis. «Nous apprenons les différentes techniques, la connaissance des sols, des graines, et surtout des plantes, énumère avec énergie Milena Jutzet, 20 ans. Je dois apprendre 780 noms en allemand, je vous promets que ce n’est pas facile!» La Neuchâteloise est l’unique francophone de l’école. La jeune fille voulait faire des études supérieures, mais une visite de l’école bernoise l’a séduite. «Je suis sensible à ces questions. Mon père est agriculteur bio, ça aide, sourit-elle. Et puis, c’est un secteur dont tout le monde parle. Le bio, c’est dans l’air du temps.»

L’épicerie de l’école, qui vend sa récolte, ne désemplit effectivement pas, selon Judith Pfäffli. «Nous aimerions être plus grands pour satisfaire la demande, mais nous n’en avons pas les capacités», regrette-t-elle.

Nuages sombres

Malgré cet enthousiasme, l’école risque de disparaître. L’institution est directement menacée par les lourdes coupes budgétaires du Canton de Berne, qui doit économiser 185 millions d’ici à 2020. Lors du calcul du nouveau budget, le Conseil d’Etat bernois a estimé que les coûts de Hünibach étaient bien trop élevés. Les subventions devront ainsi être purement et simplement coupées d’ici quatre ans. Or, celles-ci représentent 50% du budget de l’école.

«Sans cet argent, nous fermons», affirme Thomas Zillig, responsable finances et administration de l’école bio. Impossible de compter sur des soutiens privés. «Cela représente 2 millions par an. Trop pour les trouver ailleurs. Mais pour l’Etat, cela ne représente pas grand-chose.»

L’école a pourtant tenté de diversifier ses activités afin de devenir plus rentable. Elle offre notamment ses services aux privés pour des travaux d’aménagement et d’entretien des jardins. A côté de son épicerie, un café et une cantine proposent boissons et plats à l’emporter au public. L’école accueille en outre des élèves entre 15 et 35 ans, dont beaucoup souffrent de problèmes d’intégration. «C’est là que je ne comprends pas le calcul du Canton, déplore Gerhard Beindorff, président de la commune de Hilterfingen, à laquelle appartient Hünibach. L’école prend en charge et forme ces jeunes qui ne trouvent d’opportunités nulle part ailleurs. C’est autant de personnes qui évitent l’aide sociale ou l’AI. C’est absurde.»

Le gouvernement adopte un autre point de vue: les places de formation gratuites au métier d’horticulteur ne manquent pas dans le canton. Quant à l’argument des jeunes en difficulté, les députés estiment qu’il revient aux institutions spécialisées, financées par l’aide sociale, de les prendre en charge, et non le budget de la formation professionnelle.

Du côté de Hünibach, personne n’a encore baissé les bras. La fondation compte sur ses soutiens politiques et sa popularité. Elle a lancé une pétition qui a déjà recueilli près de 7000 signatures en deux semaines. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’école a été sauvée. En 1999 déjà, une coupe de subventions a failli lui faire fermer définitivement ses portes. Une majorité parlementaire au Grand Conseil a cependant contraint les autorités à revoir leur décision. (TDG)