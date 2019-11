L'un des principaux organisateurs des attentats de Paris serait suisse

C'est une enquête du journal allemand «Bild» qui le révèle: Thomas C., Argovien d'origine serait responsable de l'entraînement de plusieurs assaillants des attentats parisiens du 13 novembre 2015, ayant causé la mort de 130 personnes, et plus de 400 blessés. Selon le quotidien, ce dernier serait même «le terroriste le plus dangereux d’Europe».

Thomas C. aurait passé son enfance dans le canton d'Argovie, avant de se radicaliser à Francfort où il y aurait rejoint sa mère en 2006. C'est alors qu'il serait converti à l'islam et rencontré le prédicateur radical marocain Said Emrani, alias Abou Dujana. Sept ans plus tard, «un an après la naissance de sa fille», ce dernier aurait rejoint la Syrie en 2013.

Ensuite, ce dernier se serait occupé d'une unité de renseignements au sein de l’organisation terroriste Etat islamique (EI). Selon le Bild, sa maîtrise de plusieurs langues – entre autres – l'aurait poussé dans les sphères dirigeantes de l'organisation. Un peu plus tard, Thomas C. aurait été chargé de l'entraînement d'une brigade chargé des opérations hors de Syrie. Et notamment de l'entraînement de plusieurs acteurs de attentats parisiens. Pourquoi son nom n'a-t-il jamais été évoqué? Grâce à la discrétion de Thomas C., affirme le journaliste Björn Stritzel dans un long «thread» sur Twitter. «Les autorités le connaissaient sous le nom d’Abou Moussab al-Almani, mais ne savaient pas exactement qui était cette insaisissable personne».

19. But one name didn't show up: Thomas-Marcel Christen. Authorities knew his kunya Abu Musab al-Almani before, but weren't sure about the elusive person hiding behind it – who wasn't a German national, but a Swiss.

— Björn Stritzel (@bjoernstritzel) November 13, 2019

Selon le quotidien Le Temps, Thomas C. est bien l’Argovien qui se fait appeler Abou Moussab al-Almani. «Il est recherché par plusieurs services secrets européens, qui l’ont identifié vers fin 2017. Les autorités suisses l’auraient considéré comme mort jusqu’en 2018, avant de remettre en doute cette information.»