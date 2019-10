L'inventaire fédéral ouvre ses portes au tourisme

Les vacanciers suisses et étrangers doivent sortir des sentiers battus. L'Office fédéral de la culture et Suisse Tourisme s'allient pour leur faire découvrir «la magie des beaux sites», une vingtaine de villages inscrits à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger.

Un grand nombre de ces sites sont encore peu connus des touristes, expliquent mardi l'OFC et Suisse Tourisme dans un communiqué. Les villages ont été sélectionnés selon leur répartition géographique. Ils présentent tous un potentiel touristique élevé et sont typiques de leur région.

Dardagny (GE), Castasegna (GR), Auvernier (NE), Lessoc (FR), Pleujouse (JU), Saint-Saphorin (VD) ou encore Ermatingen (TG), Giornico (TI) et Rüeggisberg (BE), se trouvent sur l'itinéraire du Grand Tour. Ces 1600 kilomètres traversent les quatre régions linguistiques, cinq cols alpins, douze sites de l'UNESCO et 22 lacs.

Chaque localité est accompagnée d'une description détaillée, d'une liste de curiosités et d'une sélection d'expériences. Les informations sont à disposition sur le site internet myswitzerland.com/beaux-sites.

L'inventaire fédéral comprend 1274 objets. Il constitue une base importante pour un développement durable du milieu bâti. (ats/nxp)