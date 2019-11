L’initiative qui ne sauvera pas tous les glaciers

Ils étaient plus de trois cents mercredi soir à marquer en grande pompe le dépôt de l’initiative dite «Pour les glaciers». Cette dernière a récolté plus de 112'000 signatures en un peu plus de six mois. Elle vise à ancrer dans la Constitution l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 au plus tard, soit ce que prévoient les Accords de Paris. Le texte précise cependant que l’utilisation de combustibles et de carburants fossiles sera interdite en Suisse dès 2050.

Si son titre utilise un symbole fort du pays, elle ne sauvera pourtant pas la grande partie des 1400 glaciers de Suisse. Beaucoup sont condamnés, même si on arrêtait aujourd’hui toute émission de gaz à effet de serre, alors avec une échéance à 2050, la messe semble dite. «La majorité des petits et des moyens glaciers n’existeront plus avant la fin du siècle», affirme Amédée Zryd, glaciologue. Les climatologues s’accordent à dire qu’il restera en 2100 environ un tiers de la glace actuelle, essentiellement en très haute altitude.

Le paysage se bouleverse déjà et cela va encore s’accélérer. Pour s’en convaincre, les chercheurs de l’EPFZ du réseau des relevés glaciologiques suisses (GLAMOS) ont réalisé d’impressionnantes simulations 3D des deux glaciers majeurs que sont ceux du Rhône et d’Aletsch. Pour ce dernier, les modélisations tiennent compte de trois scénarios: un réchauffement modéré contenu à 2 degrés, un fort de 2 à 4 degrés et un extrême jusqu’à 8 degrés.

Plus de langue d’Aletsch

Dans chacune de ces projections, il restera quelque chose du glacier à l’horizon 2100 (un petit 10% dans le pire des cas), mais son immense langue, véritable symbole, aura disparu dans moins de trois générations. «Même pour nous, c’est impossible à imaginer. Pourtant, même si la nature peut toujours nous donner tort, c’est bien réel», décortique le glaciologue Andreas Bauder, qui a participé à ces recherches. Et les scientifiques que nous avons contactés sont unanimes sur la question: ce n’est pas parce qu’on ne sauvera pas tous les glaciers que ce texte ne sert à rien. «Au contraire, cela devrait nous faire prendre conscience de tous les autres enjeux, notamment celui de l’eau», ajoute le spécialiste.

Évoquant les enjeux liés à la pollution, Amédée Zryd abonde. «Ceux qui minimisent les faits en arguant que les glaciers ont déjà été plus reculés oublient de dire que nous n’étions à l’époque pas 8 millions en Suisse ni 7 milliards sur terre. Le phénomène n’est certes pas nouveau mais sa vitesse l’est. Ainsi, la cérémonie pour la mort du glacier du Pizol (SG), en octobre dernier, était nécessaire car cela permet d’incarner cette urgence, même si ce n’est pas le premier à disparaître. Nous assistons déjà à la fin d’un équilibre pour les glaciers.» On l’aura compris, le symbole est puissant. Car le glacier qui recule, c’est aussi un peu de l’imaginaire du pays qui s’évapore. Les plus pressés devront être patients car le vote n’aura pas lieu avant 2023.