L'initiative contre les pesticides devrait aboutir

L'initiative «Pour une eau potable propre et une alimentation saine», qui veut couper les paiements directs aux agriculteurs recourant aux pesticides ou aux antibiotiques, devrait aboutir. Selon les initiants, les 100'000 signatures nécessaires ont été récoltées.

Les paraphes ont été rassemblés en environ sept mois, a indiqué Franziska Herren, de l'association «Une eau propre pour tous» à l'origine du texte. Elle confirme une information parue vendredi dans la BauernZeitung. Il est prévu de remettre les signatures à la Chancellerie en janvier prochain, alors que le délai court jusqu'au 21 septembre 2018, a ajouté Franziska Herren.

Le texte prévoit que la Confédération veille à ce que l'agriculture contribue à la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires saines et en eau potable propre. Les paiements directs seraient soumis à la condition de respecter des exigences écologiques comme la préservation de la biodiversité, une production sans pesticides et des effectifs d'animaux pouvant être nourris avec le fourrage produit dans l'exploitation.

Ces subventions seraient coupées aux paysans administrant des antibiotiques à titre prophylactique aux animaux qu'ils détiennent ou dont le système de production requiert l'administration régulière d'antibiotiques. L'octroi d'autres aides (recherche, formation, investissement) serait soumis aux mêmes conditions.

Paysans critiques

L'initiative «pour une eau potable propre et une alimentation saine - Pas de subventions pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique» n'est pas du goût de l'Union suisse des paysans (USP). La faîtière s'engage aussi pour que moins de pesticides soient utilisés dans l'agriculture, mais est contre un renoncement total, indiquait-elle en juin.

Car sans mesures phytosanitaires, les rendements vont baisser de 20 à 40%. Et l'industrie alimentaire suisse a besoin d'un approvisionnement sûr et continu en matières premières. Sans compter que même «la production biologique ne peut se passer des produits phytosanitaires», selon le président de l'USP Markus Ritter.

L'initiative «Pour une eau potable propre et une alimentation saine» peut cependant compter sur le soutien de plusieurs organisations environnementales, de protection de la nature et de protection des animaux. Parmi elles, Greenpeace Suisse, BirdLife Suisse, la Fédération suisse de pêche, l'association «Tier-im-Fokus» et Swissveg.

