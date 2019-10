L’humble Marguerite Bays accède aux sommets

De grands yeux noirs qui vous fixent avec douceur. Le portrait de Marguerite Bays s’affiche partout dans l’église de Siviriez (FR), sur les murs, les flyers et les cierges. Dans la petite chapelle consacrée à la nouvelle sainte locale, deux fidèles s’agenouillent devant son autel. L’émotion est forte, ce dimanche matin. Dans un peu moins d’une heure, Marguerite Bays, l’enfant de la région, sera canonisée par le pape François au Vatican.

Marguerite Bays devient ainsi la troisième personne de nationalité suisse à être canonisée, aux côtés de Nicolas de Flüe et Maria Bernarda Bütler. «Qu’une femme laïque puisse devenir une grande sainte, c’est incroyable», murmure-t-on sur le parvis de l’église. Plus de 300 Fribourgeois ont rejoint Rome pour l’occasion. La messe du Vatican est retransmise en direct sur un écran installé dans l’église. Alors que les bancs se peuplent peu à peu, une fidèle enthousiaste, venue du Valais pour l’occasion, prend à partie les fidèles. «La messe commence bientôt, et si nous nous connections avec nos amis de Rome?» propose-t-elle. L’assemblée entonne un «Notre Père», puis comble l’attente par des prières et des chants pendant près d’une heure.

La sainteté dans le quotidien

L’ambiance n’est pas forcément du goût de tous. «Nous sommes là pour faire la fête, nous voici à un enterrement», lâche Charly Egger, un Fribourgeois qui vit dans la foi mais goûte peu les dogmes et les codes de l’Église. «Chacun ses bondieuseries, mais là, c’est triste.» Malgré l’événement exceptionnel, l’atmosphère reste effectivement tranquille, douce, bien loin des mouvements d’une foule en liesse. Un esprit en adéquation avec Marguerite Bays, qui se démarque par son humilité, sa pudeur et sa simplicité, s’accordent à dire ses admirateurs.

Si Charly Egger est déçu, c’est aussi parce qu’il souhaite une célébration à la hauteur d’une figure qui l’a accompagné toute sa vie. «Elle a bercé mon enfance. À 10 ans, j’ai reçu un carré de tissu de sa robe, une relique. J’étais fasciné, raconte Charly Egger. Plus tard, lorsque j’ai eu un grave accident, en 1988, elle m’est venue en aide, tant physiquement que moralement. Aujourd’hui, lorsque je l’invoque, elle continue à me donner des réponses.»

Les enfants d’ici grandissent avec cette figure locale. Les habitants l’invoquent dans leur quotidien, pour accompagner leurs joies et leurs peines. Marguerite, décédée le 27 juin 1879, est fêtée tous les 27 du mois. À un petit kilomètre de l’église, la chambre de Marguerite, une modeste pièce dotée d’un simple lit et d’une petite table, a été conservée intacte. Miette Andrey en ressort en se tenant les mains sur le cœur. «Je suis très émue, confie-t-elle. Elle a tant œuvré pour les enfants», raconte cette grand-mère. Ses deux petites-filles l’accompagnent. Miette Andrey veut leur transmettre l’histoire de Marguerite. «Elle est un exemple. Elle représente la simplicité de la campagne. Et puis, c’est une Fribourgeoise!» conclut-elle en riant.

La sainteté au quotidien

Née en 1815 à La Pierraz, la sainte consacre sa vie à la prière et à aider son prochain, sans pour autant rentrer dans les ordres, tenant à son métier de couturière. Surnommée «Marraine», elle se préoccupe des enfants de la région, en particulier les plus défavorisés. Sa devise, selon son biographe l’abbé Martial Python: «Vivre la sainteté au quotidien».

En 1998, un incident survenu dans le village la confirme dans son statut de bienfaitrice. Alors que Norbert Baudois conduit sur son tracteur, sa petite-fille Virginie glisse de l’habitacle et passe sous les roues. Grâce à l’invocation subite de Marguerite, la petite s’en sort indemne. L’événement est devenu le second miracle de Marguerite, nécessaire à sa canonisation. Ici, personne ne remet en question son intervention. «Un tracteur, ce n’est pas une deux-chevaux, résume Angèle Conus, chargée ce jour-là d’accueillir les visiteurs de la demeure de Marguerite. Norbert est un vrai croyant. Je trouve formidable qu’il ait eu le réflexe d’invoquer Marguerite à ce moment-là.»

Retour à l’église, où la messe est sur le point de commencer. L’ami qui accompagne Charly Egger, paumes tournées vers le ciel, arpente l’allée centrale. «Attends, je sens que ça monte là. Il commence à y avoir une émotion, il se passe quelque chose.» Les chants se taisent. Un murmure traverse l’assistance. À l’écran, une place Saint-Pierre bondée apparaît, puis le pape François, enfin les portraits des élus du jour, dont l’expression sereine de Marguerite. Quelques minutes passent, et le chef suprême de l’Église catholique confirme la nouvelle sainte. À Siviriez, de timides applaudissements retentissent, puis s’éteignent rapidement. À l’image, sans doute, de ce qu’aurait voulu sainte Marguerite.